«Поймать молнию руками и станцевать Скибиди с машинами»: В Челябинске проходит фестиваль самых известных роботов мира

В Челябинск приехали последние модели роботов со всего света. Увидеть их можно на фестивале RoboStars в ТВК «Калибр» (левое крыло, 3 этаж). Больше 60 умных машин готовы удивить челябинцев своими способностями и дать новые знания не только в сфере робототехники, инновационных технологий, но и многих других. Все машины можно трогать, каждой можно управлять.

Наш корреспондент побывал на выставке и погрузился в мир, где люди и роботы живут дружно. Рассказываем, что здесь есть самого интересного.

УМНИКИ, КОМИКИ И ТАНЦОРЫ

Фестиваль RoboStars семейный, возрастных ограничений нет — всем двери открыты.

На RoboStars нет возрастных ограничений. Он будет интересен и детям и взрослымФото: Анастасия БРЫЛКИНА

— На нашей выставке дети помладше любят играть с роботами и управлять ими, а еще создавать объемные фигуры 3D-ручкой. Подросткам интересно конструировать своих роботов, играть в робофутбол. А взрослые могут почувствовать себя детьми, окунуться в виртуальную реальность и научиться управлять предметами силой мысли, — говорит управляющая выставкой роботов RoboStars Анна Скиба.

Узнаете этих ребят? Это же R2-D2 из «Звездных войн»Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

А этих знаете? Валли и ЕваФото: Анастасия БРЫЛКИНА

Если собрались на выставку роботов, будьте готовы находиться на ней несколько часов. Посмотреть и попробовать все за 60 минут просто нереально. Плюс каждый день выставка дополняется, здесь появляется что-нибудь новенькое.

С роботами вы начнете знакомиться с порога. Они очень милые и дружелюбные. Не проходите мимо Гарика — самого веселого робота на фестивале. Этот парень в элегантной бабочке настоящий стендап-комик. Кстати, его шоу — первый в мире стендап в исполнении робота. Гарик выступает каждый час. Улыбнуться заставит каждого — материал у него мощный, шутки помогали писать участники передачи «Открытый микрофон» на ТНТ.

На фестивале есть целый роботозоопаркФото: Анастасия БРЫЛКИНА

Обязательно познакомьтесь с Бритни. Она звезда ТВ-шоу, знает все о модных тенденциях и очень любит брать интервью у посетителей фестиваля. Бритни всегда поддержит разговор. Спросите у нее, какая будет завтра погода, или что интересного произошло в Челябинске. Она с радостью расскажет.

Попробуйте себя в роли телеведущего с БритниФото: Анастасия БРЫЛКИНА

Отыщите Мигеля и станцуйте с ним. Динамичный и пластичный робот готовится стать участником шоу «Танцы». Можете даже вызвать его на танцевальный баттл. Хотите больше танцев? Рекомендуем обратить внимание на «Театр роботов». Роботы-танцовщики станцуют для вас несколько танцев, в том числе, знаменитый Skibidi из клипа группы Little Big.

Любознательным посетителям будет интересно общение с роботом-профессором МГУ. Он просто ходячая Википедия: знает ответы на все вопросы, может «загрузить» не на шутку. Беседа с ним будет очень полезной как для детей, так и для взрослых.

Задайте вопрос самому умному роботу на выставке.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

РОБОФУТБОЛ И ИГРА С МОЛНИЯМИ

Поклонники футбола просто обязаны сыграть в робофутбол. На поле два человекоподобных робота. Управлять ими нужно со специального пульта. Это очень просто, разберется даже ребенок. Роботы-футболисты в отличной спортивной форме, гонять мяч с ними одно удовольствие. Еще можете поиграть «умным» футбольным мячом, который просчитает скорость и силу вашего удара.

Робофутбол интересен даже девчонкамФото: Анастасия БРЫЛКИНА

На фестивале есть возможность сразиться в самые трендовые игры виртуальной реальности. Работает несколько зон со «стрелялками» и «бродилками».

Это самые маленькие роботы на выставке, они учат ребятишек рисоватьФото: Анастасия БРЫЛКИНА

Пожалуй, одно из самых зрелищных мероприятий на фестивале — «Шоу Тесла». Это уникальное представление, построенное на физических законах. В его основе устройство, изобретенное ученым-физиком Николой Теслой и носящее его имя. Посетители могут надеть кольчужные рукавицы и поймать молнии своими руками! Посетительница Марина Парфенова попробовала, ей безумно понравилось.

— Это очень здорово и совсем не страшно. Правда, перчатки тяжелые. Посещение этого фестиваля мне пригодится в школе. Нам по информатике задали написать проект по искусственному интеллекту. Я собрала информацию, сделала фото и видео роботов. Осталось все оформить и получить хорошую оценку, — рассказала Марина.

На RoboStars можно поймать молнию рукамиФото: Анастасия БРЫЛКИНА

УВИДЕТЬ МАРСОХОД И СЫГРАТЬ ГАММУ НА ФРУКТАХ

На RoboStars проходят мастер-классы. Здесь можно собрать собственный костюм робота, нарисовать объемный рисунок 3D-ручками и даже сконструировать робота. Свои творения можно забрать домой.

— Нам запомнился театр роботов и мастер-класс по 3D-рисованию. Нарисовали с ребенком маленького робота. Сын в восторге от фестиваля, несмотря на то, что ему всего три года. Думали, долго не проходит, но уже прошел час, интерес никуда не пропал, — поделилась впечатлениями Виктория Соколова.

Попробуйте нарисовать объемную фигуру 3D-ручкойФото: Анастасия БРЫЛКИНА

Пожалуй, только на RoboStars можно увидеть марсоход в миниатюре, сыграть гамму на спелых фруктах, погладить собак-роботов, посмотреть и потрогать костюм Железного человека. Всех «фишек» в одном материале и не перечислить! Сюда нужно просто прийти, увидеть все своими глазами и обязательно попробовать.

На фестивале можно увидеть марсоход и узнать, как он работаетФото: Анастасия БРЫЛКИНА

Сыграйте гамму на фруктахФото: Анастасия БРЫЛКИНА

— Это не выставка в музее, где разрешено только смотреть, а трогать нельзя. У нас со всеми экспонатами можно и нужно взаимодействовать. Около каждого робота стоит консультант, он познакомит вас с роботом и подскажет, как им управлять, — говорит Анна Скиба.

Самый эмоциональный робот на выставке — КозмоФото: Анастасия БРЫЛКИНА

Фестиваль RoboStars гостит в Челябинске до 24 февраля. Посетить его можно каждый день с 10 до 20 часов. Адрес: Худякова, 12, ТВК «Калибр, левое крыло, 3 этаж.

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Сайт: www.robostars.ru

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