Почему пособие на ребенка в Челябинской области повысили всего на 12 рублей

По традиции, в начале года правительство — и области, и России — индексирует разные социальные выплаты. Иногда сумма добавки, как и с пенсиями стариков, получается незначительной и вызывает возмущение граждан. Но зачастую она привязана к размеру инфляции за год. И в целом страна тратит на эту поддержку огромные деньги.

— Например, в Челябинской области каждый третий человек получает какую-либо помощь от органов социальной защиты. В прошлом году на это было потрачено более 25 млрд. рублей. Одних только детских пособий на Южном Урале 17 видов, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» представитель пресс-службы регионального министерства социальных отношений Елена Давлетшина.

ДЛЯ ОБЫЧНЫХ СЕМЕЙ, ОДИНОЧЕК И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

«Комсомолка» узнала, как выросли пособия в этом году:

— пособие на ребенка — 298 рублей (было 286 рублей);

— пособие на детей-инвалидов, детей одиноких матерей — 596 рублей;

— пособие на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, — 447 рублей;

— размер областного материнского (семейного) капитала — 61 455 рублей (было 58 тыс. 978 рублей).

Так как пособие индексируют на определенный процент, вполне естественно, что надбавка зависит от исходной суммы. Самый скромный прирост дало пособие на ребенка, живущего в полной семье — оно увеличено на 12 рублей.

Наибольший рост продемонстрировал региональный маткапитал — он увеличен на 2 тыс. 477 рублей. Это при том, что федеральный маткапитал не индексируют несколько лет.

Помимо этого, с 1 января 2019 года размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям равен 1 тыс. 264 рублей.

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет установлена в размере 10 тыс. 147 руб.

С 1 февраля размер единовременного пособия при рождении ребенка неработающим родителям составит 20 тыс. 101 руб. 69 коп.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающему родителю, осуществляющему уход за ребенком в возрасте до полутора лет: за первого ребенка — 3 тыс. 769,07 рубля, за второго и последующих детей — 7 тыс. 538,12 руб.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖЕН ВОЕННЫХ

Увеличился и размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Теперь оно будет выплачиваться в размере 13 тыс. 642,76 руб.

Беременная жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получит единовременное пособие в размере 31 тыс. 833,12 руб.

ДЛЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

Проиндексировано также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям. Размер пособия составляет 20 тыс. 101,69 рубля. При усыновлении ребенка старше 7 лет, ребенка-инвалида, а также детей, которые являются братьями и сестрами, — 153 тыс. 593,25 рубля.

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