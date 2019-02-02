«Незаконно получал тысячу рублей в месяц»: у южноуральца прошли обыски из-за получения пособия

Денис Созинов из Трехгорного несколько месяцев пытается доказать свою невиновность и добиться прекращения уголовного дела. В апреле он закрыл ИП по оказанию юридических услуг. В мае встал на биржу, стал получать пособие по безработице — тысяча рублей в месяц. Через несколько месяцев Денис узнал, что полиция возбудила на него дело за мошенничество с соцвыплатами. Юриста заподозрили в том, что он состоит на учете в центре занятости, и при этом работает.

«ПРОИЗОШЛА ОШИБКА»

Полицейских насторожили деньги, которые Денис получил от своего бывшего клиента. Председатель гаражного кооператива передал ему 15 тысяч рублей. Но, по словам Дениса, эти деньги он заработал до того, как официально стал безработным.

— Я предоставил в полицию все договоры, расходно-кассовые ордера, расписки и прочие финансовые документы. Они подтверждают, что деньги я получил за ранее выполненную работу. Свои услуги я выполнил до 20 апреля, а на учет в центр занятости встал 20 мая. Просто у заказчика не было свободных денег, и он пообещал заплатить мне позже, — уверяет Денис. Председатель ГСК подтвердил доводы Дениса в полиции.

По мнению юриста, дело возбуждено по ошибке. Но в полиции продолжают расследование. У Дениса обыскали квартиру, то и дело вызывают на допрос. Председателя ГСК тоже опросили уже не раз. Он человек престарелый, ему эта волокита в тягость.

— При встрече дознаватель требовал, чтобы я сознался, что встал на биржу труда ради получения лишней тысячи в месяц. Это даже смешно! Куда мне эта тысяча? Я пришел в центр занятости вообще не ради денег, а за помощью. Попросил помочь найти работу или дать консультацию по открытию своего дела. Но никак не обокрасть государство на тысячу рублей. За полгода мне предложили три вакансии, но меня никуда не взяли. А теперь еще и хотят сделать уголовником, — говорит Денис.

Денис состоял на учете в центре занятости полгода и получил 6 тысяч. Фото героя публикации.

ВЕРНУЛ БИРЖЕ ВСЕ ДО КОПЕЙКИ

Юрист написал уже не одну жалобу в прокуратуру. Действия полицейских проверили и нашли нарушения. О возбуждении дела Созинова известили лишь через месяц, тем самым не дали возможности как следует подготовиться к защите. Начальнику городской полиции прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Доводы Дениса о том, что ему, грубо говоря, шьют дело, прокуратура сочла «надуманными».

На всякий случай юрист снялся с учета в центре занятости и вернул выплаченное ему пособие — 6 тыс. руб.

Сейчас Денис продолжает доказывать свою правоту. А также ищет работу, но уже самостоятельно, без помощи службы занятости. По статье, которую ему вменяют, максимальное наказание — арест до четырех месяцев.

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» обратился в полицию, чтобы разъяснить ситуацию.

КОММЕНТАРИЙ

«Обвинение еще не предъявлено»

— В рамках возбужденного уголовного дела проводятся все необходимые мероприятия, в том числе будут проверяться сведения, указанные мужчиной — достоверны они или нет. Необходимо установить все обстоятельства. Обвинение еще никому не предъявлено, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

P.S. На момент выхода публикации нам снова позвонил Денис. Его вызвали в полицию и предложили заплатить 12 тыс. руб. в федеральный бюджет, чтобы дело закрыли.

— Тогда будет основание освободить меня от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба, — объяснил он.

По сути, это означает, что Денис признает вину и возместит ущерб государству. До суда дело не дойдет, но в базе появится информация, что южноуралец привлекался за мошенничество. Денис в замешательстве: он бы и рад отдать деньги, чтобы наконец, покончить со всем этим, но он не собирается сознаваться в том, чего не совершал.

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