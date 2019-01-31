Силовики засекретили расследование уголовного дела об эвакуации людей в Магнитогорске

С начала года в Челябинской области участились случаи массовой эвакуации людей из-за сообщений о минировании. В ТРК, больницы, школы и другие общественные места поступают анонимки — якобы в здании заложена взрывчатка. К месту ЧП стягиваются спецслужбы, начинают выводить людей и искать подозрительные предметы. Но тревога оказывается ложной. Многие уверены: участившиеся лжеминирования — последствия магнитогорской трагедии.

В январе полиция возбудила шесть уголовных дел за ложное сообщение о теракте. Четверых лжеминеров заключили под стражу.

Сегодня, 31 января, полицейские собрали пресс-конференцию, посвященную волне анонимок. Журналисты ждали, что разговор будет, в основном, о Магнитогорске, поскольку 21 января в городе эвакуировали людей из больницы, школы и ТРК. Однако информация о поиске лжеминера вдруг оказалась засекречена.

КАКАЯ ЦЕЛЬ У ЛЖЕТЕРРОРИСТОВ

В этом году случаи лжеминирования были не только в Магнитогорске, но еще в Чебаркуле и Южноуральске. И цель лжетеррористов не только навести панику в городе.

— Анализируя январские случаи, мы основным мотивом таких преступлений выделяем желание проверить готовность властей к действиям, связанным с предупреждением теракта. Хочу предупредить тех, у кого это желание возникает: мы готовы, отреагируем незамедлительно, примем все меры для ликвидации последствий звонка и действовать будем максимально жестко, — заявил и.о. замначальника главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области подполковник юстиции Александр Каменев.

По его словам, за последними преступлениями стоят отдельные лица, а не организованные группы.

— В настоящее время, по тем уголовным делам, которые у нас имеются, лица установлены, и говорить о каких-то спланированных, глубоких акциях мы не можем, — отметил Каменев.

Александр Каменев рассказал, что основной мотив лжеминеров - проверить готовность власти предотвратить теракт.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Наш корреспондент поднял тему переполоха из-за угрозы взрыва 21 января в Магнитогорске. Тогда после анонимных сообщений об угрозе вывели людей из нескольких школ, больниц и ТЦ «Весна».

— Среди четырех задержанных есть те, кто навел панику в Магнитогорске 21 января?

Александр Каменев ответил строго формально, поэтому публикуем его ответ дословно:

— Нами отрабатываются все версии и все связи лиц, которые у нас установлены по совершенным преступлениям, на текущий момент следствие такой информацией не располагает.

— То есть, не установили тех, кто рассылал анонимные сообщения по больницам, школам и ТЦ?

— Мероприятия проводятся. Законом у нас предусмотрено такое понятие, как тайна следствия. Учитывая, что мероприятия проводятся по всем обращениям активно, то, конечно бы, в интересах расследования и проведения следственных проверок не хотелось бы эту информацию озвучивать.

ТЕЛЕФОННЫЕ ТЕРРОРИСТЫ — ЭТО НЕ ПСИХИ

Задержанным лжеминерам от 30 до 60 лет. Их всех проверят на вменяемость. По мнению психологов, вопреки распространенному мнению среди звонящих очень мало психически нездоровых людей. Чаще всего, на такие преступления идут люди, которые осознают, что творят, и понимают, чем им это обернется.

— Называть телефонных террористов психически больными можно только условно. Очень может быть, что они социально адаптированы. Наверняка полностью отдают себе отчет, какими будут последствия. Есть группа психически больных, которые после громких преступлений начинают звонить в полицию и говорить, что это сделали они. Чаще всего, под влиянием каких-то бредовых переживаний, либо галлюцинаций — голоса заставляют. Но, наверное, среди людей, являющихся телефонными террористами, таких тяжело психически людей самое ничтожное количество. Больные люди активизируется обычно постфактум, — объяснил Алексей Атаманов заведующий кафедрой клинической психологии и социальной работы ЮУрГУ, доктор медицинских наук, доцент, главный внештатный специалист по клинической психологии и психотерапии минздрава Челябинской области.

По мнению, Алексея Атаманова, телефонные террористы - в основном психически здоровые люди.Фото: Валентина ВАГАНОВА

КСТАТИ

За прошлый год произошло 24 преступления с ложными сообщениями о бомбе. 15 лжеминеров уже осудили. Максимальное наказание за это — до десяти лет лишения свободы.

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