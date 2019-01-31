Челябинец Николай Рыбалов шлет привет из тайской тюрьмы

Уроженец Южноуральска Николай Рыбаловы и его жена Юлия уже 10 месяцев «чалятся» в тайской тюрьме. Супруги арестованы 14 апреля прошлого года в аэропорту Бангкока, при попытке вылета из страны.

Рыбаловых обвиняют в нападении на сотрудницу обменного пункта валюты в Паттайе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент преступления: накачанный парень в мотошлеме сильным ударом сбивает с ног тайку, отнимает у нее сумку с деньгами и кулаком бьет в голову. После садится на байк и уезжает. В сумке избитой кассирши были купюры разных стран, в переводе на рубли — около двух миллионов.

ПОПАЛИСЬ С ДЕНЬГАМИ

Рыбалова опознали по арендованному мотоциклу и приметной татуировке на предплечье: затейливый узор тату зафиксировала камера.

В Таиланд уроженцы семья из Южноруральска вместе с дочкой-школьницей перебралась за несколько месяцев до преступления, в поисках красивой жизни. После ареста папы и мамы девочку депортировали в Россию, она живет в Южноуральске, с родственниками арестованных родителей.

Кстати, в аэропорту у Рыбалова при себе были похищенные деньги из обменника. Через несколько месяцев под тяжестью улик он сознался в преступлении. Его жена, которая проходит как соучастница, вины не признает.

Родственники Рабалова пожаловались Уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой на невыносимые условия содержания арестованных. У Николая гниют ноги под кандалами, а у супруги обострились желудочные боли, по телу пошли коросты.

НЕ ВЫГЛЯДИТ ИЗМОЖДЕННЫМ

Однако, недавно в Интернете появился снимок, на котором Рыбалов запечатлен с сокамерниками, представителями разных национальностей. По всей видимости, снимок сделан во дворе тюрьмы. Николай стоит в центре. Он, конечно, схуднул, но кубиков пресса не потерял. Значит, занимается спортом, качается. И вообще, не выглядит изможденным.

О бодром состоянии духа Рабалова говорит и его сокамерник. В тайской тюрьме житель Южноуральска сидел со скандальным секс-коучем Алексом Лесли. Лесли из заокеанской кутузки выпустили, он в России. На своем канале Ютуб он описывает приключения в тайской тюряге и упоминает, что он «чалился» вместе с Николаем:

— Интересно, что будет с Николаем Рыбаловым? Классный парень, мы с ним песни всякие придумывали. Репетировали, смеялись все время. Смех же продлевает жизнь.

Кстати, судебные слушания по делу Рыбаловых еще не начались. Россияне, переехавшие на ПМЖ в Таиланд, журналисту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пояснили, что судебная система Королевства устроена так, что в предварительном заключении подозреваемый может находиться годами.

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