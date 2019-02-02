Пять самых бестолковых способов потратить деньги на свадьбе в Челябинске

Хотите хорошо погулять на свадьбе летом? Значит, готовиться надо зимой! Прикинуть план, что и кто будет на вашем торжестве. Рассказываем пять способов сэкономить свадьбе в Челябинск.

Лимузин

Ожидание. Мечта о большой белой машине, которая катает по городу радостную компашку в день свадьбы, очевидно, навеяна кинематографом прошлого десятилетия.

Реальность. У нас три сильных аргумента против лимузина на вашей свадьбе:

1) Это ни разу не весело. Внутри — жуткая теснота и темнота. Об эффектных фото внутри можете забыть. Никаких вау-эмоций от поездки также не испытываешь. Будто едешь в автобусе 30 км/час.

2) В Челябинске большинство лимузинов — автохлам, который достался по наследству от столичных агентств. В основном, это популярная марка Lincoln. Сама по себе она, конечно, неплохая, если бы не одно но: такое чувство, будто до Москвы она лет десять каталась где-нибудь еще. Внутри есть даже аудиосистема с отверстием под пленочные кассеты.

Хорошо подумайте, стоит ли брать лимузин на свадьбу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

3) Лимузин — это жуткие ограничения. Чаще его заказывают к ЗАГСу. По задумке молодые выходят и красиво усаживаются в роскошную тачку. На деле лимузин часто ждет посреди дороги на аварийке — припарковаться нормально он не может. Согнувшись в три погибели, вы залезаете внутрь и тут еще и выясняется, что заявленные 12 человек не помещаются. Разобравшись, вы довольные кричите шефу, чтоб трогал и спустя пять минут приходит осознание: что дальше? Делать внутри нечего, заехать он никуда толком не может.

Цена от 2000 руб/час. Не забывайте про минимум в два часа. Более-менее приличный Hammer стоит от 4 000 руб./час.

Как сэкономить. Попросить друга с хорошей машиной повозить вас или просто заказать машину напрокат. Остальным закажите комфортный микроавтобус. В нем даже веселей.

Дорогой торт

Ожидание. Главное блюдо, кулинарный шедевр — какими только хвалебными эпитетами не величают коржи, обмазанные кремом. Сегодня дизайн свадебного торта часто подгадывают даже под цвет и стиль всего торжества. Его выносят с помпой, украшая блюдо бенгальскими огнями, что само по себе красиво.

Реальность. Под конец вечера люди уже сыты как эмоциями, так и едой. Поэтому ваш свадебный торт за баснословные деньги ни на кого впечатления не производит. Большую часть вам придется забрать домой. Это будет несколько кило торта, нарезанные в пластиковые контейнеры. Вам оно надо?

Свадебные торты нынче делают шедевральными и дорогими.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цена за килограмм начинается от 700 рублей. Но это будет совсем бумажный торт с жирнющим масляным кремом. Вкусные предложения переваливают за тысячу рублей. Естественно, придется брать от 4-5 килограмм.

Как сэкономить. Заказать капкейки. Это оригинально украшенные кексы. Они сами по себе стоят дешевле. Например, бисквит красный бархат с шоколадным вкусом, клубничная начинка, сливочный крем — 90 рублей за штуку. Зачастую они многим вкуснее цельного торта. К тому же каждый можно украсить топером — это флажок, который втыкается в пироженку. На нем можно напечатать прикольные пожелания, шутки или дату свадьбы.

Одинаковые платья подружкам невесты

Ожидание. Вокруг невесты крутится толпа дам в нарядах одного цвета — красивое фото. В моду это вошло лет восемь назад: выбирать цвет свадьбы и под него одевать подружек невесты. Поначалу даже шили совсем одинаковые платья! Но это, конечно, мешает показать индивидуальность дамы, а потому дружно решили ткань делать общую, а фасон — на вкус обладательницы.

Реальность. Часто мечты о платьях для подружек невесты заканчиваются на стадии вопроса: «Кто будет платить?». Подружка — это же ей носить! Но жизнь показывает, что легкое летнее платье да еще и яркой расцветки в Челябинске на работу не оденешь. Тогда все оплатит невеста — это же ее прихоть! Остановитесь и подумайте, готовы ли вы потратить эти деньги?

Подумайте, нужно ли подружкам невесты одинаковые платья? Может стоит лишь обозначить цвет и дать девушкам свободу выбора?Фото: Андрей АБРАМОВ

Цена за среднее платье более-менее приличного качества начинается с 2 500 руб. Это еще при условии, что у швеи будет заказ на несколько таких изделий. Можно найти и дешевле, но ткань и качество работы — сами понимаете.

Как сэкономить. Если очень хочется выдержать цветовую гамму на свадьбе ради красивой картинки, попросите подруг подыскать вещи в своем гардеробе. Или купить — вещь из магазина с большей вероятностью будешь потом носить, нежели шаблонное платье подружки невесты.

Позвать тамаду

Ожидание. Вы считаете, что свадебный банкет — это десяток пошловатых конкурсов? А ведет их тетушка, которая зычным голосом зачитывает рифмованные тосты. Этому не нужно противиться, это нужно просто пережить.

Реальность. Да, все так и будет, если вы позовете тамаду, которая начинала свое дело в начале «нулевых».

Главное, чтобы вам было весело на банкетной части.Фото: Андрей АБРАМОВ

Цена. Если у вас свадьба в пятницу или воскресенье, то есть шанс найти тамаду за 15 000 рублей за вечер. В субботу дороже. Банкет длится 5-6 часов.

Как сэкономить. Никак. Здесь не нужно экономить. Вы либо вообще отказываетесь от услуг ведущего на банкете и тихо сидите с близкими в ресторане или дома, либо выкладываете 35-40 тысяч за современного балагура. Чаще всего это молодой человек щеголеватого вида в биографии которого маячат три буквы — КВН. Впрочем, есть начинающие и дешевле.

Проговорите с ведущим нюансы праздника: какие конкурсы хотите, чего ни в коем случае нельзя говорить, какую музыку включать. Или просто доверьтесь профессионалу, если чувствуете, что вы с ним на одной волне.

Позвать знакомого фотографа на свадьбу

Ожидание. Машка недавно купила зеркальный фотик, а у дяди Леши есть видеокамера. Гулять будем в столовке на первом этаже закрытого на выходные офисного здания — там знакомая повариха деверя моей тети. Шариками украсим там — красиво будет.

Приглашайте работать на свадьбу только тех специалистов, которые вам нужны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реальность. Про торжество в стенах столовой — решать, конечно, вам. Но вот просить запечатлеть свадьбу знакомых — попахивает большой ошибкой. Во-первых, они сделают плохо. Наверняка, плохо. Даже если это не подружка, которая недавно купила фотик, а матерый фотограф. Во-вторых, вопрос цены. Вы совсем не заплатите человеку, который весь день работал, пока другие отдыхали? Или заплатите, но сильно меньше средней цены?

Как сэкономить. Компромиссный вариант: взять несколько часов работы профессионального фотографа, а не полный день.

ИТОГ

1) Экономьте на факультативных вещах: шарики, лимузин, фейерверк, торт, общие платья подружек.

2) Не экономьте на специалистах. Лучше вовсе отказаться от какой-то услуги, чем заплатить за нее мало.