«Оставьте ключи соседям!»: жильцов магнитогорской многоэтажки возмутило объявление на подъездах

Странные объявления на дверях своих подъездов заметили жители дома 9/2 по улице Тевосяна. В них говорится о проверке вентиляционных каналов пожарными. Текст написан от руки. Мол, если вас не будет дома, оставьте ключи соседям. Ниже подпись: «Правление».

— Может сразу под коврик ключи положить? — возмущаются жители дома. — Мы уточняли в пожарной инспекции. Там сказали, что они проверками вентиляционных шахт не занимаются. А вдруг объявления написали мошенники?

Объявление возмутило жителей.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» выяснила, что объявления повесили сотрудники местного ТСЖ «Металлург-25», которые управляют этим домом. Под видом жильцов мы позвонили по указанному в листовке номеру телефона.

— Мы в отъезде до конца недели. Дома никого нет. Как быть?

— Оставляйте ключи соседям, -посоветовала председатель правления.

— А если ограбят?

— Ну, знаете, что! Это уже ваши проблемы. Доступ в квартиру должен быть обеспечен, — отрезала управляющая.

По ее словам вентиляционные шахты в жилых помещениях будут проверять специалисты ВДПО.

— В Магнитогорске проверкой вентиляционных шахт в жилых домах занимается только одна организация — Всероссийское добровольное пожарное общество. В народе нас часто называют пожарными, но это не правильно, — объясняет председатель МГО ЧООООО ВДПО Галина Егоренкова. — Формулировка «оставьте ключи у соседей», это, конечно, перебор. Но наши проверки лучше не игнорировать.

Как рассказала Галина Егоренкова, неисправная вентиляция приводит к неприятным последствиям. В квартире запотевают стекла, становится сыро, на стенах и потолке появляется плесень и грибок. У людей может возникнуть бронхиальная астма или другие опасные заболевания. Кроме того, в случае утечки газа, при неисправной вентиляции он не уйдет по вентканалу, а будет скапливаться в помещении.

НА ЗАМЕТКУ

Как самостоятельно проверить работу вентиляции?

— Наши специалисты пользуются прибором анемометр. Однако проверку можно сделать самостоятельно с помощью тонкой, как салфетка, бумаги. Приложите листок к решетке вытяжки. Если его притянуло, значит, вентиляция работает. Если бумага не держится или отскакивает, значит, вытяжка неисправна. Ни в коем случае нельзя проверять работу вентиляции открытым огнем — свечкой или спичкой. Очень плохо, если вентиляционное отверстие закрыто рукавом гофры. Это считается нарушением, — говорит Галина Егоренкова.

Куда обращаться, если не работает вытяжка?

— О неработающей вентиляции необходимо в письменной форме сообщить в организацию, которая контролирует ваш дом — это ЖЭК, управляющая компания или ТСЖ. Они обязаны передать вашу заявку в ВДПО. После чего наши специалисты проведут у вас проверку и примут решение об устранении неисправности, — поясняет Галина Егоркина.

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