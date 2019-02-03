В Челябинске дети заболели свиным гриппом

Журналист РИА ФедералПресс из Челябинска Анна Чередниченко вместе с мужем и двумя детьми оказались в больнице. Виной тому свиной грипп. Об этом она рассказала в своем аккаунте на Facebook. На фото два ребенка с тоской смотрят друг на друга через закрытую стеклянную дверь палаты.

— Когда вся семья лежит в одном боксе, но в разных палатах, и обняться нельзя. Ох уж этот свиной грипп! — подписала фото Анна.

Дело в том, что у младшего сына анализы уже подтвердили диагноз. А старшего привезли с симптомами позже. Анализы у него возьмут только в понедельник. Дети маленькие, поэтому в больнице оказалась вся семья: мама лежит в палате с одним, папа — с другим.

Публикация на странице Анны Чередниченко в facebook

Напомним, что в Челябинской области объявлен карантин в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Естественно, самостоятельно поставить диагноз невозможно. Необходимо обязательно обращаться ко врачу! Сейчас болеет очень много человек. Друзья Анны, пожелав ее семье скорейшего выздоровления, также пожаловались на симптомы.

— Постарайтесь сдать кровь на грипп, — посоветовала Анна. — Антибиотики и противовирусные, выписанные участковым, нам не помогли — шесть суток температура держалась. В больнице сразу дают против гриппа томифлю. После него на второй день температура пропадает.

СПРАВКА КП

Вирус H1N1 — он же свиной грипп — опасен как для людей, так и для животных. Размножается с молниеносной скоростью, вызывая эпидемии. В организме развивается очень быстро, за несколько часов после заражения.

СИМПТОМЫ СВИНОГО ГРИППА

По симптомам в целом схож с любым другим гриппом.

Отличия: резкий подъем температуры до 39,5º-41°C, постоянная тошнота, неоднократная рвота и нарушение стула.

Опасны возможные тяжелые осложнения после свиного гриппа. Например, вирусная и бактериальная пневмонии. В результате этих болезней человек может стать инвалидом и даже умереть.

Поэтому важно при появлении симптомов заболевания как можно скорее вызвать врача, чтобы правильно поставить диагноз и начать лечение.