Как выжить региональным операторам связи: специалисты компании «Интерсвязь» успешно презентовали готовые кейсы челябинского IT-лидера на выставке CSTB 2019

Ведущие сотрудники одной из крупнейших IT-компаний Уральского федерального округа презентовали концепцию «Умного города» и сервис «Теледомофон» на форуме региональных операторов международной выставки CSTB. Выступления специалистов вызвали большой резонанс благодаря тому, что компания «Интерсвязь» готова делиться своим опытом, который по-настоящему полезен жителям не только Челябинской области, но и других регионов страны.

Особое внимание спикеры уделили проекту «Умный город. Интерсвязь», ключевой составляющей которого является строительство сети для IoT-сервисов на базе технологии LoRaWAN и загрузка этих сетей.

«Важно не просто развернуть сеть, важно ее максимально «загрузить». У сети емкостью в десятки тысяч устройств не может быть всего два рабочих, — комментирует директор центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олег Плотников — Наши проекты успешно решают этот вопрос. Сервисы по мониторингу теплотрассы, электросчетчиков и ЖКХ в целом уже вышли за границу привычного опроса. Мы нашли «Интернету вещей» новое применение и это, безусловно, стало интересным другим региональным операторам».

В настоящее время покрытие нескольких десятков базовых станций LoRa от «Интерсвязь» охватывает 100% территории южноуральской столицы. Устройства установлены и успешно работают во всех 16 городах присутствия компании в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

Сервис «Теледомофон» также заинтересовал региональных операторов. «Наши «Теледомофоны» — самый масштабный проект по модернизации домофонов в стране, — комментирует директор по продуктам и инновациям IT-компании “Интерсвязь” Александр Трофимов — Мы открыто рассказали коллегам о его результатах и перспективах. Судя по их живому интересу, уже через несколько месяцев аналогичные решения появятся по всей России — от Махачкалы до Владивостока.»

Ежегодная выставка CSTB — главное событие рынка телевидения и телекома, которая более двадцати лет служит отличной стартовой площадкой для реализации перспективных проектов, а также помогает обмениваться компаниям успешными кейсами и опытом, что в конечном счете кардинально меняет жизнь городов.

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