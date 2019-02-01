Зачем детской поликлинике в Челябинске «электронный мозг»

В четверг, 31 января, временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов побывал в Курчатовском районе. Он посетил детскую поликлинику № 4 по ул. Краснознаменной, 24, и встретился с активом района.

Такие встречи, подчеркнул Владимир Елистратов, очень важны: общественность высказывает ценные пожелания для развития города.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ. БЕЗ ОКОШЕК

Маленькому Савелию всего два года, он проходит полную врачебную комиссию перед устройством в детский сад. Маме с непоседой-малышом не нужно кружить по городу и выстаивать очереди перед кабинетами: все специалисты принимают по одному адресу, талон оформлен в электронном виде. Удобно!

Детская поликлиника № 4 по ул. Краснознаменной, 24, сегодня обслуживает 31 тыс. детей Курчатовского и Калининского районов Челябинска. В одну структуру с ней входит и поликлиника по ул. Чайковского, 183а. Районы «спальные», детей много, но вот удивительно — очередей в коридорах нет.

Месяц назад запись пациентов на прием к врачу в поликлинике перевели на «цифру»: каждая заявка, как и вызов врача, обрабатывается компьютерной системой. Звонки принимают операторы call-центра. Пациент приходит к назначенному времени, распечатывает талон: стойка электронного устройства размещена возле регистратуры. Да и сама регистратура сейчас открытая: нет привычных окошечек, склоняясь к которым, посетитель громко выкрикивал имя-фамилию, прося медкарточку.

НЕ БЕГАТЬ ПО РАЗНЫМ АДРЕСАМ

Благодаря объединению двух поликлиник в одну структуру на ул. Краснознаменной, 24, появилась стоматологическая служба — кабинет для лечения и рентгенкабинет. Очень удобно, потому что раньше рентген располагался совершенно по другому адресу. На внедрение системы «электронной поликлиники», новую мебель и ремонт из бюджета города было выделено около 800 млн руб.

— В ноябре 2017 года в составе поликлиники появилось структурное подразделение по ул. Краснознаменой, 24, — говорит главный врач детской поликлиники № 4 Павел Визе. — Call-центр принимает звонки по вызову врача на дом, фиксирует запись на прием. Восемь операторов принимают в день до пяти тысяч звонков.

31 января в обновленной поликлинике побывал временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов. Он прошелся по кабинетам, поговорил с персоналом и посетителями поликлиники.

Владимир Елистратов пообщался с посетителями поликлиники.

— Перемены в детской поликлинике понравились. Call-центр экономит время родителей: достаточно позвонить, чтобы записаться на прием. Я поговорил с посетителями, они высказали пожелание заменить мебель в коридорах. В ближайшее время направим поликлинике 500 тыс. руб. на приобретение новой мебели. Мы откроем call-центры и компьютерную систему приема звонков и оформления талонов в других поликлиниках города. Система доказала свою эффективность, — сказал Елистратов.

О ФИЛАРМОНИИ, ДОРОГАХ, НОВЫХ АВТОБУСАХ

В здании администрации Курчатовского района Владимир Елистратов встретился с активом района. Люди собрались неравнодушные, потому говорили о том, что касается всех — благоустройстве, дорогах, озеленении.

Владимир Елистратов сообщил, что сегодня проектируется продолжение Комсомольского проспекта до Новоградского проспекта, со всей сопутствующей инфраструктурой — остановками, тротуарами. «Проект запустим в работу с началом дорожно-строительного сезона», — сказал Елистратов.

Реконструкция здания детской филармонии на ул. Ворошилова, закупка новых автобусов на сжиженном природном газе, продолжение благоустройства парка «Северо-Западный» — курчатовцы получили ответы на все вопросы.