В Челябинск пришел свиной грипп

Маленькие дети челябинки Анны Ч. затемпературили один за другим. Старший, пятилетний, температуру в 38,4 переносит очень тяжело. К ночи второго дня Анна вызвала «скорую» и поехала «сдаваться» в больницу. Врач в приемном покое осмотрел вялого малыша и усомнился в госпитализации: налета на горле нет; прочих, подтверждающих грипп симптомов, тоже нет. «Лечитесь дома», — напутствовал врач.

Но температура у старшего все не снижалась, потом заболел маленький, ему 1,8 года. И у него к вечеру второго дня так же держалась высокая температура. Анна вновь вызвала «скорую».

ПРОТИВОВИРУСНОЕ ПОМОГЛО

— И опять те же вопросы: почему хотите в стационар, ведь высокая температура держится всего второй день. Ну, тут я уперлась: с маленьким едем в стационар! В больнице нас приняли, тут же дали противовирусное — «Тамифлю», взяли кровь на анализы. В пятницу, 1 февраля, пришел результат: свиной грипп. Сын продолжал принимать назначенный препарат, и состояние его улучшалось, — рассказала мама двух малышей корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Пока Анна лежала в больнице с младшим, старшего дома лечил папа. Участковый назначил ему антибиотики, но лекарство и через три не помогало, малыш «полыхал» тяжелой для него температурой 38,4.

СИМПТОМЫ ПРИВЫЧНЫЕ

— Я описала ситуацию лечащему больничному врачу. И получила рекомендацию госпитализировать и старшего. Старшего и маленького развели по отдельным палатам: муж лежит с маленьким, я — с большим. У обоих хорошая динамика, маленького с папой уже выписывают. Высокой температуры нет ни у одного. Мальчики прошли полное обследование, все хорошо, — говорит Анна.

Молодая мама добавила, что свиной грипп по признаками ничем не отличается от «классического»: подъем температуры, слабость, боль в мышцах.

НОСИТЕ МАСКИ

В понедельник, 4 февраля, о наступлении ОРВИ и гриппа на Челябинск говорили в администрации города, на аппаратном совещании. По словам начальника городского Управления здравоохранения Натальи Горловой, в городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости.

— Массового карантина мы не вводим, решение — за руководителями образовательных учреждений. Если в классе или группе детского сада болеет 20% детей и выше, рекомендовано класс закрывать на карантин. В учреждениях рекомендован масочный режим, частая влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами. Желательно воздержаться от посещения массовых мероприятий. Администрациям ТРК рекомендовано удлинить интервалы между киносеансами, чтобы влажной уборкой «проходить» залы, — сказала Горлова.

Кстати, в этом году в канун «гриппозного» сезона в Челябинске привито 400 тысяч человек. Врачи надеются, что эпидемии удастся избежать.

Но если вы почувствовали себя плохо, останьтесь дома и вызовите врача. Переносить недуг на ногах крайне опасно. Тем более, больной — ходячая опасность для окружающих.

Справка «КП»

Противовирусное средство «Тамифлю» можно купить в челябинсцих аптеках. Упаковка из 10 капсул — от 1050 руб.

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