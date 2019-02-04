Школьницу на Mercedes, которая сбила полицейского в Челябинске, будут судить за грабеж и угон

Дело «челябинской Мары Багдасарян» — девятиклассницы, которая сбила инспектора ДПС на бабушкиной иномарке — передали в суд. Правда, отвечать она будет не за наезд на полицейского, а за два грабежа и угон.

Грубое нарушение правил дорожного движения 16-летней школьнице простили, поскольку инспектор серьезно не пострадал, а она к тому моменту не достигла возраста уголовной ответственности за это преступление. Но выяснилось, что в своей школе девочка — настоящая криминальная звезда.

— В сентябре прошлого года она вместе с подругой подошла к знакомой на улице. Угрожая, она забрала у нее золотую цепочку за 12 000 руб. А через три дня у этой же школьницы отобрала серьги за 3 500 руб., — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

О ее ночных гонках также предстоит вспомнить во время суда. «Мерседес Бенц Е 200», на котором девушка и сбила полицейского, она взяла у своей бабушки. Та была не вкурсе, поэтому это расценили как угон.

— Сейчас школьница под домашним арестом. Дело передали в суд, — добавили в прокуратуре.

Только за грабеж по УК ей грозит до семи лет колонии. Но, учитывая юный возраст, приговор может быть условным.

Напомним, школьницу «прославили» соцсети: аноним сообщил, что в Челябинске укрывают аварию, в которой пострадал полицейский. Началось служебное расследование, после которого выяснилось, что в ГИБДД дело не утаивают, но и не договаривают. После ночной аварии родителям выписали штраф в 500 рублей за то что их дочь была пьяна. Аварию запротоколировали, а вот о том, что пострадал сотрудник — решили промолчать.

Сначала думали, что это высокопоставленные родители гонщицы пытаются замять дело. Но позже выяснилось, что отец девочки занимается агробизнесом и, хоть он человек состоятельный, но связей в органах не имеет. Оказалось, что промолчать о травме сотрудника решило руководство. Инспектор не был аттестован — его не должны были брать на боевое дежурство.

На прошлой неделе стало известно, что следователи не стали заводить уголовное дело за укрывательство на полицейское начальство. Прокуратура потребовала еще раз изучить нюансы и все-таки возбудить «уголовку».

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