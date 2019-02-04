Россиянка бежала из США, чтобы спрятать в Челябинске дочку от отца-насильника

Лина включает видео на своем телефоне. Ролик снят больше года назад в Нью-Йорке. Мать и дочка — а Инне тогда не было и трех лет — катаются по окраине города. «Поедешь к папе?» — «Нет, не хочу». Девочка отвечает уверенно, даже категорично. А когда мать сворачивает в проулок, у малышки — истерика. Она пинается, бьет невидимого врага кулачками и начинает надрывно плакать.

— Инну обижал родной отец. Совершал с ней действия сексуального характера. Вот почему мы сбежали из Штатов. Там полиция не поверила моим словам. Но разве можно такое придумать? — говорит Лана.

Она включает еще одно видео. Лина с дочкой дурачатся на диване. Кроха целует женщину в щеки и в лоб, а потом вдруг впивается матери в губы и облизывает ее рот языком. «Инна, кто так целуется?» — «Папа!».

СОРИЛИСЬ, НО РАДИ ДОЧЕРИ ЖИЛИ ВМЕСТЕ

В США Лина живет 20 лет. Еще в школе поехала в страну-мечту по обмену, а там встретила первого мужа. Был он из иммигрантов, но образованным, состоятельным. Супруги прожили несколько лет. А когда родился сын, любовная лодка разбилась о быт. Они расстались, однако теплые отношения сохранили.

С отцом девочки Лина познакомилась в социальных сетях. Иван тоже родился в России, в Америке он живет по гринкарте, ремонтирует лифты.

Отношения были бурными. Пара ссорилась, расходилась. А когда Лина поняла, что беременна, решили съехаться и жить вместе в ее частном доме на берегу океана. Расписываться не стали. Особой радости от известия о ребенке Иван не проявил. В первом браке мужчина уже воспитывал сына и дочку.

— Ссоры не прекращались. Иван стал выпивать. Под шафе он становился неуправляемым, агрессивным. Однажды покалечил кота, который лапой залез в оставленный на столе ужин. Это пугало меня и сына. Я выгоняла Ивана из дома. Он просил прощения, возвращался, — говорит Лина.

Однажды терпенье лопнуло. И Лина просто не пустила Ивана в свой дом. А потом подала в суд на отцовство и алименты. Отказываться от дочки гражданский папа не стал. Он признал Инну и через суд обязал Лину отдавать ему дочь по субботам.

ХОЛОДИЛЬНИК ЗАБИТ, ЗНАЧИТ, НЕ ВИНОВАТ

После очередного визита к папе Лина заметила на щеке дочки синяк. «Это папа щипал, чтобы я не кричала. Говорил: потерпи пять минут». А потом девочка рассказала, почему ей хотелось кричать и какие жуткие вещи делал с ней родной папа.

— У меня тряслись руки. Я сразу заявила в полицию, — говорит Лина. — Но они долго не могли найти переводчика. Разговор с психологом — через несколько дней — переводила какая-то секретарша. В итоге девочке не поверили. Заявили, что я все придумала.

А тем временем социальный работник пришла с проверкой в квартиру отца. Холодильник Ивана был полон продуктов. Соцработник решила, что лишать его права видеться с дочкой нельзя…

Тем же вечером Лина собрала чемоданы, отвезла сына к первому мужу и рванула в Россию. Нарушить постановление о субботних визитах к отцу другим способом она не могла. Официально мы были не браке. Все права на ребенка принадлежат мне. И разрешения отца на выезд не требуется.

ЖЕРТВЕ ПОВЕРИЛИ ТОЛЬКО В РОССИИ

В России, в родном Челябинске, Лина пошла в следственный комитет. По ее заявлению возбудили уголовное дело.

Пообщавшись с ребенком, наши психологи сделали вывод, что Инна не фантазирует, не повторяет заученные слова — сексуальные действия со стороны отца были. Сама Лина прошла полиграф. Уже в России всплыло еще одно доказательство педофилии. На теле девочки появилась странная сыпь. Анализы показали болезнь, которая передается во время сексуальной активности.

В декабре полиция Челябинска постановила объявить гражданина России Ивана К. в международный розыск.

Фото Ивана есть в базе тех, кого разыскивает МВД.

После того, как Россия передаст необходимые документы в Интерпол, его должны экстрадировать в Россию, а тут — судить за педофилию.

— Я благодарна нашему следствию, нашей прокуратуре. Только здесь, наконец, мне поверили, защитили, — говорит Лина.

СЕМЕЙНЫЙ СУД: КТО ПОЖАЛОВАЛСЯ, ТОТ — РАЗЛУЧНИК

Лина надеется, что насильник, наконец, сядет в тюрьму. Только тогда она сможет вернуться в Штаты, где оставила старшего сына.

— Если бы Инну растлевал кто-то чужой, его давно бы упекли за решетку в Америке. Когда конфликты случаются внутри семьи, дело передают в Семейный суд. А у него позиция однозначная: кто пожаловался на супруга, тот и виноват, тот скандалист и разлучник, — говорит Лина.

Свое мнение Лина подтверждает историями из прессы. В соседнем штате мать просила полицию запретить ее сыну визиты к отцу. Мужчина угрожал ребенку пистолетом. Семейный суд встал на сторону папы. И родной отец в итоге застрелил парня.

Сама Лина рискует повторить судьбу россиянки Богданы Осиповой, которая вывезла из США дочку, имеющую двойное гражданство. Когда Богдана вернулась в Америку без ребенка, ее отправили в тюрьму.

— Я не уверена, что в Америке мне дадут спокойно жить. Я не уверена, что хочу туда возвращаться. Но там мой сын…

Лина прячет глаза, замолкает. В глубине ее глаз стоят не выплаканные слезы.

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