2019-02-05T09:25:21+03:00
Общество

«Темп подготовки к саммитам ШОС и БРИКС хороший»

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко побывал на Южном Урале
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Набережную будет не узнать. Фото: gubernator74.ruНабережную будет не узнать. Фото: gubernator74.ru
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Виталий Мутко проинспектировал стройку ключевых объектов к саммитам, которые Челябинск примет в 2020 году. Побывал в микрорайоне «Академ Ривесайд», а потом посетил в Магнитогорске площадку демонтажа подъездов № 7, 8 в доме по пр. Карла Маркса, 164, где встретился с жильцами.

Челябинск: город будет не узнать

— Саммиты в Челябинске — это политическое событие, важное для всей страны. Мы сориентируем сейчас все федеральные министерства и ведомства на подготовку к саммитам, — сказал Мутко. — Ответственность на себя регион взял большую. Уже проделана огромная работа. Спасибо губернатору за его убежденность в том, что саммит нужно проводить в Челябинске. В подготовке к форумам выбрана перспективная форма: частно-государственное партнерство. И такую долю частных инвестиций я вижу впервые. Вложения в будущее города дорогого стоят. А сами архитектурные объекты станут фундаментом современной городской среды.

— До саммитов осталось чуть больше полутора лет. И по всем направлениям у нас есть план действий. Если какие-то трудности будут возникать, мы преодолеем их с помощью федерального центра, — сказал губернатор Борис Дубровский.

Побывал Виталий Мутко в микрорайоне «Академ Riverside». Благодаря активному вмешательству Бориса Дубровского решена проблема 5 тысяч дольщиков, которые с 2015 года из-за мошенничества застройщика не могли получить квартиры. Большинство сегодня уже получили ключи. В ожидании — 700 человек. В апреле микрорайон достроят.

Магнитогорск: что делать с домом — покажет экспертиза

В Магнитогорске Виталий Мутко, Борис Дубровский и глава города Сергей Бердников встретились с жителями дома № 164 по пр. Карла Маркса.

Мнение жителей дома о том, переезжать или нет, разделились. Но решение скоропалительным быть не может. Только после тщательного обследования конструкций станет понятным ответ. Итоги комплексной технической экспертизы будут известны к концу февраля — середине марта.

— Президент страны поставил задачу — переселить жителей из пострадавшего в результате взрыва газа дома в Магнитогорске, — сказал губернатор Борис Дубровский. — Я понимаю людей, которые не хотят оттуда уезжать. Если дом будет признан безопасным для проживания после экспертизы, то все, кто захотят в нем остаться, останутся. Но подчеркну, что мы ждем результатов экспертизы по дому: важно знать, безопасно ли там жить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Автобусы улучшат экологию

Губернатор рассказал Виталию Мутко о шагах по оздоровлению экологии в Челябинске. Этот вопрос — в зоне особого внимания областных властей. В 2019 г. город перейдет на новую схему транспортного обслуживания. Будет закуплено более 300 автобусов, работающих на сжиженном природном газе, экологически чистом. Конкурс на поставку современных машин будет объявлен в июле, и до конца города Челябинск получит новый транспорт. А в Магнитогорске планируется построить завод по производству сжиженного природного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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