2019-02-06T08:35:28+03:00
Общество

Сколько стоит уют в Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский направил в города и районы миллиард рублей
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Борис Дубровский на встрече с жителями Ленинского района в парке «Плодушка». Фото: gubernator74.ruБорис Дубровский на встрече с жителями Ленинского района в парке «Плодушка». Фото: gubernator74.ru
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В нынешнем году в Ленинском районе Челябинска начнется большая стройка — реконструкция парка «Плодушка». Легендарный сад, разбитый монахинями Одигитриевского монастыря, расчистят от сорной растительности; между вековыми деревьями проложат дорожки; смонтируют уличное освещение. Парк очень нужен большому району. Деньги на реконструкцию поступят по губернаторской программе «Реальные дела».

Это проект губернатор инициировал в 2016 году. Программа формируется из наказов простых южноуральцев своим депутатам: кому двор, кому сквер, а кому и стадион!

ПО ТЕПЛОМУ ПЕРЕХОДУ

Благодаря программе «Реальные дела» между хирургическим и детским корпусами горбольницы № 1 в Челябинске появился теплый переход. Его ждали тридцать лет.

Теперь пациентов из операционной доставляют в палаты за несколько минут. Тогда как раньше требовалось вывезти больного на улицу, погрузить в машину скорой, довезти до другого корпуса. Иногда — с реанимационным оборудованием. А если проливной дождь? Или мороз?

ТЕПЛЫЙ ДОМ

В октябре прошлого года в Сосновском районе запустили суперсовременную газовую котельную. В поселке Малая Сосновка она обогревает несколько многоквартирных домов. В морозы в квартирах сосновцев тепло, тогда как раньше приходилось щеголять в нескольких парах теплых носков.

За время действия программы выделено 2,25 млрд рублей из областного бюджета. И финансирование растет. В прошлом году муниципалитеты получили более 500 млн руб. В этом году сумма в два раза больше. Средства пойдут во все 43 муниципальных образования области.

Кроме того, губернатор утвердил программу «Благоустройство населенных пунктов» на 2018 — 2022 годы. Цена вопроса — более пяти миллиардов. Деньги распределят равномерно на пять лет.

КСТАТИ

5 приоритетов развития Челябинской области на нынешний год

— улучшение жизни ветеранов и пожилых людей;

— решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области по программе «Реальные дела»;

— проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов;

— здоровый образ жизни: реконструкция старых спортивных площадок и строительство новых

— забота о детях (для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Борис Дубровский:

— Важно, что выделяемые из региональной казны средства будут вложены в благоустройство территорий, в развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, инфраструктуры. Наша задача — из года в год преображать городскую и поселковую среду региона, улучшать жизнь людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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