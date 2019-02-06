В Металлургическом районе Челябинска в мае откроется современный зал

— Приступая к работе над Стратегией развития города, важно учесть мнение и экспертов разных сфер, и мнение горожан. Именно горожане могут сразу же указать на болевые точки и вопросы, требующие пристального внимания. Потому я провожу встречи во всех районах Челябинска и каждый вопрос, поднятый в разговорах, беру на вооружение, — сказал Владимир Елистратов.

Итак, что волнует жителей трудового Металлургического района?

— Строительство общественной бани на ул. Сталеваров. Специфика района такова, что есть квартиры без ванных комнат. Владимир Елистратов пояснил, что вопрос в стадии проработки, проектные документы по строительству бани будут готовы в этом году. Объект появится в 2020 году.

— Кинотеатр. Район большой, густонаселенный, а вот досуговых заведений не хватает. В центральную часть города не наездишься.

Кинотеатр в Металлургическом районе Челябинска появится к 9 мая нынешнего года. Еще в прошлом году из бюджета Челябинска выделены средства на современное оборудование и мебель для будущего кинотеатра. Его откроют в ДК «Импульс».

Встречи временно исполняющего полномочия главы города Владимира Елистратова с челябинцами продолжатся.

Индивидуальный тепловой пункт: защита дома от аварий.

АКТУАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В Металлургическом районе Владимир Елистратов обсудил еще один важный вопрос — теплоснабжение. Инженерная инфраструктура здесь одна из самых проблемных. Сети изношены, требуется коренная модернизация.

Капремонт тепловых пунктов Металлургическом районе идет уже сейчас. Несколько лет назад заменено оборудование центрального теплового пункта № 2 по ул. Краснооктябрьской. ЦТП снабжает теплом 30 многоквартирных домов, школу, детсады, поликлинику.

Современная модель теплоснабжения многоквартирного дома — это индивидуальный тепловой пункт. Владимиру Елистратову продемонстрировали пример такого в доме № 33 по ул. Жукова. Автономное оборудование позволяет обеспечивать независимое теплоснабжение дома даже в случае аварии на тепловых сетях в течение 8 — 10 часов. А за это время аварию обязательно устранят. Власти города сейчас выдают застройщикам технические условия только по таким индивидуальным тепловым пунктам.

Кстати, современное оборудование экономит деньги собственников квартир, потому что температура теплоносителя регулируется в зависимости от погоды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Очень много жалоб поступает из Металлургического района по качеству теплоснабжения. Потому с руководством МУП ЧКТС мы и посмотрели две схемы инженерного решения важного вопроса. Пример индивидуального теплового пункта в многоквартирном доме — это модель, к которой мы идем. Для решения вопроса теплоснабжения в Металлургическом районе губернатором Борисом Дубровским из областного бюджета в 2019 г. выделено 6,5 млн руб. На эти средства будут установлены автономные циркуляционные системы в 26 домах района, — сказал Владимир Елистратов.