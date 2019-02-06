Эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинске: за неделю армия заболевших выросла на треть

Эпидемия ОРВИ и гриппа традиционно накрывает Челябинск и область к концу января. Как только дети выходят с новогодних каникул, заболеваемость идет вверх. И к началу февраля достигает такого пика, когда медики бьют тревогу и говорят: пора вводить карантин.

— Карантин вводится при стечении нескольких факторов: когда превышен эпидпорог по ОРВИ, заболевших становится больше и больше, а в анализах пациентов обнаружили вирус гриппа. Если грипп еще не пришел, карантин не объявляют, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» заместитель начальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

Увы, в Челябинской области все три фактора имеют место. Эпидпорог давно превышен более чем на 30% (в самом Челябинске почти на 20%). К началу этой недели армия заболевших выросла аж на треть — на больничном находятся 38 тысяч южноуральцев. А вирус гриппа, включая высоко патогенный «свиной», уже обнаружили в крови нескольких заболевших.

ПОТЕПЛЕЕТ — ЗАКРЫТЫХ ШКОЛ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Еще на прошлой неделе Роспотребнадзор по Челябинской области посоветовал территориям проводить меньше массовых мероприятий, а до этого ввел в поликлиниках и в больницах масочный режим.

К сожалению, это не принесло ощутимого результата — пришлось массово закрывать классы и школы. Именно школьники от семи до 14 лет дают максимальный прирост по больничным и заражают родителей, младших братьев, сестренок.

— На понедельник, 4 февраля, в Челябинской области закрыты на карантин 109 школ. В Чебаркуле, а также в Коркинском, Сосновском и Кунашакском районах школы закрыты полностью, — говорят в Роспотребнадзоре. — Помимо этого, в разных школах не учатся еще 403 класса. На карантин отправлены несколько групп в детских садиках и в училищах.

Остановить вирус гриппа может погода. Уже два дня школяры сидят дома из-за сильных морозов — занятия отменили. Однако, когда на улице потеплеет и дети снова потянутся в классы, карантин могут ввести и в других школах области.

КОГДА ПОРА ПО ДОМАМ

— Критерии для введения карантина простые: если в классе отсутствуют 20% учащихся, остальных детей можно распускать по домам, — говорит Татьяна Софейкова. — Если из 30 человек на уроках отсутствуют шестеро, это весомый повод для объявления карантина.

А вот в садиках карантин вводят только с согласия мам. Дело в том, что больничный на здоровых детей не дают. Если школьники еще могут посидеть дома без взрослых, то малышей одних не оставишь. Обычно садики держатся до последнего или объединяют оставшихся ребятишек в сводные группы.

НА ЗАМЕТКУ

Как не свалиться с простудой

1. Старайтесь не контактировать с больными.

2. Не забывайте про гигиену: мойте руки перед едой, когда возвращаетесь с улицы, а также когда используете общие предметы в общественных местах.

3. Соблюдайте режим работы и отдыха. Если тело ослаблено и измотано, слабеет иммунитет.

4. Не забывайте проветривать помещения и проводить влажную уборку — гоните вирусы из дома и с рабочего места.

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