«Мужчина должен хотеть каждый день!»: как продлить сексуальную молодость

Каждый мужчина рано или поздно сталкивается с деликатными проблемами здоровья. У одних это происходит лет так в 70, а у кого-то тревожные симптомы могут появиться и в молодости. В любом случае это не повод ставить крест на интимной жизни.

Современная медицина доказывает: мужчина может наслаждаться физической любовью всю жизнь. Об этом нам рассказали учредители «Клиники Мужского Здоровья», врачи урологи-андрологи, кандидаты медицинских наук Алексей Патрикеев и Сергей Шихотаров.

ЮНОСТЬ КОНЧИТСЯ КОГДА-ТО...

«КП»: В одном из своих интервью вы заявили, что мужчина должен хотеть каждый день. Мне кажется, у многих глаза округлились от такого.

А. Патрикеев: Так это не мы придумали. Есть специальные опросники для оценки мужского здоровья, в которых большой раздел вопросов касается либидо. Наличие утренних эрекций, сколько раз в неделю возникает желание и т.д.

«КП»: И что же значит, если мужчина не чувствует сексуального влечения каждый день? Пора лечиться?

С. Шихотаров: Один из симптомов андрогенодефицита. Это говорит о старении.

А. Патрикеев: Причем это может случиться и в молодом возрасте. И, кстати, таких пациентов становится все больше. С одной стороны, это говорит о том, что болезни, связанные с мочеполовой системой, помолодели. С другой — если смотреть позитивно — современные мужчины все же побороли опасное смущение и стали заниматься своим здоровьем. Ведь это хорошо, что приходят и лечатся, а не страдают от своих проблем в одиночестве. Это в СССР секса не было и болезней соответствующих, а сейчас люди поняли наконец-то, что все это есть.

Алексей Патрикеев

«КП»: И все же с возрастом либидо снижается — разве это не нормальный процесс?

А. Патрикеев: Есть медицинские стандарты, понятие «здоровый мужчина». Он живет половой жизнью до конца своих дней. Считается, что пик здоровья у мужчины — в 18-25 лет. Если в этом возрасте потребность в сексе была три раза в неделю, а сейчас — один, значит, с мужчиной происходит что-то не то. Нужно провериться.

СТАРЕТЬ КРАСИВО

«КП»: Заинтересовала ваша услуга «антиэйдж-терапия» (от англ. antiage — антивозрастная). То есть вы помогаете своим пациентам не стареть?

А. Патрикеев: Нет, не стареть не получится. Но мы помогаем делать это красиво. Антиэйдж-терапия — это комплекс мер, направленных на продление молодости, в том числе сексуальной. Туда входит и медикаментозное, и физиолечение. Оно подбирается индивидуально, в зависимости от имеющихся проблем.

С. Шихотаров: Здорового мужчину сложно затащить в клинику. Обычно к нам приходит пациент с нарушенной половой функцией. И когда мы ему помогаем, и у него снова все прекрасно, мы спрашиваем: «Хочешь и дальше также?» Ну а кто не хочет?! И тогда мы рассказываем про антиэйдж-терапию. Это относительно новое, но эффективное направление.

ЧТО ДАЕТ АНТИЭЙДЖ-ТЕРАПИЯ

* Снижается вероятность таких заболеваний, как сахарный диабет 2 типа, ожирение, инфаркт, инсульт, развитие болезни Альцгеймера и др.

* Продление жизни. Примерно плюс 10 лет.

* Качество жизни. Долголетие в тягость, если человек лежит как дрова. Антиэйдж-терапия помогает вести активную, в том числе половую, жизнь.

* Не только физическая, но и умственная активность. Этому способствует гормональная терапия.

* Улучшается эмоциональный фон. Человек чувствует себя бодрее, веселее, радуется жизни.

* Улучшается память, нормализуется сон и т.д.

85 — МУЖЧИНА ЖЕРЕБЕЦ ОПЯТЬ!

«КП»: В каком возрасте к вам обычно обращаются?

С. Шихотаров: В основном, это пациенты от 40 лет. Но есть и те, кому 30, 25 и даже 18 лет. А есть несколько пациентов, которым за 80. Благодаря антиэйдж-терапии, они гормонально ощущают себя на 15 — 20 лет моложе и вполне успешно живут половой жизнью. Но, кстати, прослеживается такая тенденция: старшее поколение здоровее, чем их сыновья и тем более внуки.

«КП»: Из-за чего такое происходит с нашим поколением?

С. Шихотаров: Мне кажется, сглазили (смеется — прим. автора). А если серьезно, то сейчас другой ритм жизни, воздух не становится чище, дефицит солнечных лучей, у многих сидячая работа.

Сергей Шихотаров

А. Патрикеев: Мегаполис — этакий медленный убийца либидо. Стрессы у всех. У многих добавляется нерегулярность половых контактов, алкогольная нагрузка, неправильное питание. Не зря говорят: мы то, что мы едим. Читаем на каждой упаковке продуктов: глутамат натрия, заменители, идентичные натуральному... Вот так мы и выглядим.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«КП»: В Челябинске есть клиники аналогичного формата?

С. Шихотаров: Урологией и андрологией занимаются многие. Но, как правило, медцентры занимаются всем понемногу. Мы же постарались реализовать собственную концепцию полноценного специализированного медицинского центра для мужского урологического здоровья.

Мы занимаемся исключительно мужским здоровьем и андрогенодефицитом, в частности, коррекцией от самого молодого до пожилого возраста. Объединили на одной базе все необходимые услуги для полноценного ведения пациентов: от обследования до лечения. Мы в профессии уже более 15 лет. Идею Клиники мужского здоровья вынашивали лет 10, и два года назад реализовали. У нас работают специалисты с весомым стажем, кандидаты медицинских наук. В штате — урологи-андрологи, эндокринолог, и сейчас мы думаем о привлечении терапевта и психолога-психотерапевта.

А. Патрикеев: Отмечу, что с деликатными проблемами психологически комфортнее обратиться в специализированную клинику, чем, к примеру, в медцентр для всей семьи. Здесь наши пациенты не думают, что на них кто-то не так посмотрит, потому что все приходят со схожими проблемами.

«КП»: Так как ваша Клиника относительно новая, понятно, что и все оборудование у вас современное. А какая технология сейчас самая передовая?

А. Патрикеев: У нас есть относительно новый для России аппарат УВТ — ударно-волновая терапия. Мы прошли обучение методике в Москве. УВТ лечит эректильную дисфункцию, хронический простатит, болезнь Пейрони (патологическое искривление полового члена при эрекции — прим. автора) и т.д. Причем, это единственная официально признанная консервативная технология, влияющая на болезнь Пейрони. Альтернатива ей — только операция.

Суть ударно-волновой терапии при лечении эректильной дисфункции — в том, что на половой орган оказывается воздействие импульсами, и в тканях мгновенно начинается процесс обновления эндотелия. В итоге мы получаем обновленные сосуды и кавернозные тела, усиление кровотока. Курс — примерно 8-10 сеансов по 15 минут.

МИФЫ О ЛЕЧЕНИИ МУЖСКИХ ПРОБЛЕМ

* Дорого? Стоимость зависит от спектра анализов, которые нужно пройти пациенту. В Клинике мужского здоровья они на уровне городских лабораторий. А консультации стоят даже меньше, чем во многих других многопрофильных центрах.

* Долго? В некоторых случаях, чтобы вылечиться, достаточно прийти в клинику один раз. В других требуется поддерживающая терапия раз в год или полгода в течение всей жизни.

* Больно? «Смертность минимальная, но лучше приходить по двое», — шутят врачи. Конечно, есть неприятные процедуры. Но это, скорее, исключение. Например, ударно-волновая терапия — это воздействие импульсами через кожу. Ничто никуда не вставляется, и бояться нечего.

* Стыдно? Во-первых, лечение анонимное. Информацию о вашем здоровье врачи могут раскрыть только вам. А во-вторых, стыдятся на самом деле не лечения, а самой проблемы. Поэтому нужно скорее обратиться в клинику и избавиться от нее.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Что поможет продлить сексуальную молодость

* Регулярные половые контакты.

* Мужской «техосмотр» в клинике каждый год. В особенности это важно после 40 лет. Это российский стандарт. Даже если вы чувствуете себя хорошо. Можно не заметить, к примеру, что повысилась потливость, появилась раздражительность, депрессия, проблемы со сном, ощущение, что жизненный пик пройден и т.д. А это лишь некоторые из симптомов.

* Здоровый образ жизни: следить за питанием, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.

* Не ждать, когда станет совсем плохо, а обращаться за помощью к специалистам при первых симптомах. Это частые позывы к мочеиспусканию, ослабление струи, любой дискомфорт внизу живота и в области промежности, снижение либидо и эрекции, снижение работоспособности, апатия, раздражительность, ощущения, что жизненный пик пройден.

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«Клиника Мужского Здоровья»

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