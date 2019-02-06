Неизвестная спортсменка пришла на помощь травмировавшемуся на горнолыжном спуске школьнику

ЧП произошло 3 февраля в горонолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Семья из Магнитогорска с семилетним ребенком спускалась с горы по трассе №4. Обычно здесь катаются только подготовленные спортсмены. В какой-то момент родители уехали вперед, а их сын оставшись один, вылетел за пределы спуска. При падении он получил травмы. Первую помощь ему оказали посторонние люди.

Сейчас мальчик находится в отделении реанимации детской больницы Магнитогорска. А его родители через соцсети разыскивают юную горнолыжницу, которая первая бросилась на помощь к ребенку.

— Просьба откликнутся девочку-спортсменку, которая видела, как мой сын сошел с трассы №4 и оказала ему первую помощь. Напишите мне, я с вами свяжусь, — пишет в местных интернет-сообществах мама мальчика Алина Журавлева.

Однако, пользователи соцсетей полагают, что девочку надо искать не только в Магнитгорске.

— В тот день в горнолыжном центре проходили детские соревнования на «Кубок Медвежонка». В них принимали участие спортсмены со всей страны. Вряд ли кто-то из них читает сообщения в местных группа, — пишет житель Магнитогорска Евгений Солдатов.

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