C чего начинается день робота?
Может он умывается маслом? Или стоит у шкафа, выбирая подходящие гайки? Только на семейном фестивале роботов «RoboStars» можно узнать ответы на эти вопросы.
Только до 24 февраля в ТВК «Калибр» (левое крыло, 3 этаж) роботы с нетерпением ждут встречи с людьми. Гостей выставки встретят самые дружелюбные и общительные андроиды: ведущая новостей Бритни, стендап-комик Гарика, робот-профессор Роб Роботов и целая лига футболистов с искусственным интеллектом.
На фестивале всех гостей ждут удивительные приключения:
— Танцы и общение с 60 крутыми роботами со всего мира;
— Знакомство с легендарной японской собачкой Aibo и контактным робозоопарком;
— Выступление театра роботов и шоу Николы Тесла;
— Обучение программированию у лучших робошкол Челябинска;
— Квесты в виртуальной реальности.
Интригующе? А это еще не все! Настоящие эмоции и погружение в будущее — только до 24 февраля в ТВК «Калибр».
Семейный фестиваль проходит при поддержке технопарка «Сколково». Возрастных ограничений нет. Все малыши до 3 лет включительно посещают «RoboStars» бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок.
Приходи в ТВК «Калибр», левое крыло, 3 этаж с 26 января по 24 февраля!
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на фестиваль «RoboStars» у партнеров компании. Подробности.
Пошпионить за роботами можно здесь:
Телефон: 8 (962) 485-41-09
Возрастное ограничение 0+
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ИСТОЧНИК KP.RU