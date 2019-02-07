C чего начинается день робота?

Может он умывается маслом? Или стоит у шкафа, выбирая подходящие гайки? Только на семейном фестивале роботов «RoboStars» можно узнать ответы на эти вопросы.

Только до 24 февраля в ТВК «Калибр» (левое крыло, 3 этаж) роботы с нетерпением ждут встречи с людьми. Гостей выставки встретят самые дружелюбные и общительные андроиды: ведущая новостей Бритни, стендап-комик Гарика, робот-профессор Роб Роботов и целая лига футболистов с искусственным интеллектом.

На фестивале всех гостей ждут удивительные приключения:

— Танцы и общение с 60 крутыми роботами со всего мира;

— Знакомство с легендарной японской собачкой Aibo и контактным робозоопарком;

— Выступление театра роботов и шоу Николы Тесла;

— Обучение программированию у лучших робошкол Челябинска;

— Квесты в виртуальной реальности.

Интригующе? А это еще не все! Настоящие эмоции и погружение в будущее — только до 24 февраля в ТВК «Калибр».

Семейный фестиваль проходит при поддержке технопарка «Сколково». Возрастных ограничений нет. Все малыши до 3 лет включительно посещают «RoboStars» бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок.

Приходи в ТВК «Калибр», левое крыло, 3 этаж с 26 января по 24 февраля!

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на фестиваль «RoboStars» у партнеров компании. Подробности.

Пошпионить за роботами можно здесь:

robostars.ru

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Телефон: 8 (962) 485-41-09

Возрастное ограничение 0+

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