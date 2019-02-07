РМК и власти Южного Урала решат проблему дефицита воды в Челябинске

Правительство Челябинской области и Русская медная компания (АО «РМК») подписали соглашение о строительстве Долгобродского тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс. По новой магистрали в Миасс будет поступать ежегодно 130 миллионов кубических метров чистой воды.

Долгобродский тракт призван решить проблему дефицита воды в Шершневском водохранилище — единственном источнике питьевой воды Челябинска и окрестностей и улучшить качество питьевой воды. По договоренности с областными властями РМК направит на строительство тракта водоподачи миллиард рублей. Работы планируется завершить в 2020 году к саммитам стран ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице Южного Урала.

Напомним, Шершневское водохранилище — единственный источник всех видов водоснабжения (питьевого, производственного и хозяйственно-бытового) для Челябинска и населенных пунктов, входящих в состав челябинской агломерации, то есть для территории, где проживает половина населения региона, около полутора миллионов южноуральцев. Хотя в Челябинской области, особенно на севере, сосредоточено большое количество пресных озер, миллионный Челябинск не имеет резервного источника водоснабжения. Причина в том, что маловодные реки и озера не способны удовлетворить весь объем потребностей региона в воде. Для решения этой проблемы еще в 2012 году правительством России в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» было включено строительство тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс. Тогда же разработали проектную документацию, в 2013 году проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Долгобродский тракт представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром 2 метра, уложенную в траншею и засыпанную грунтом. Общая длина тракта составит порядка 21 километра. Его планируется построить в обход озера Увильды от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища, из которого река Миасс несет воду в Шершневское водохранилище. Таким образом, будет создан полноценный дополнительный источник питьевой воды для полутора миллионов жителей области.

По федеральной программе тракт предполагалось построить на бюджетные средства и ввести в эксплуатацию в 2020 году. В течение 2012 — 2020 годов общая стоимость строительства тракта водоподачи оценивалась почти в 918 млн рублей. Но из-за проблем с финансированием график реализации проекта не выдерживался. Как результат, на II квартал 2018 года техническая готовность объекта составляла менее 10 процентов. Региональные власти уже подготовили предложения по переносу ввода объекта на 2021 год. Однако руководство РМК решило профинансировать работы, чтобы решить вопрос обеспечения челябинской агломерации чистой питьевой водой уже к 2020 году.

: «Благоприятная окружающая среда и обеспечение современного качества жизни населения территорий присутствия — приоритеты политики устойчивого развития Русской медной компании, — комментирует председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. — Строительство тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс обеспечит Челябинск и прилегающие города и поселения резервным источником чистой питьевой воды. Это должно положительно сказаться на основных показателях водных ресурсов водоемов челябинской агломерации».

«В настоящий момент реализуются сразу два проекта, оба имеют для нас важнейшее значение, — уточнил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Изменение русла реки Сак-Элга в обход отвалов и завершение строительства Добробродского канала положительно влияют и на наполнение ключевого питьевого источника Челябинска, и на качество питьевой воды».

Справка

Каскад Шершневского и Аргазинского водохранилищ был образован в 1960-е годы для решения проблемы дефицита воды развивающегося челябинского промышленного узла. Шершневское водохранилище относится речному долинному (русловому) типу с многолетним регулированием стока. Площадь водного зеркала Шершневского водохранилища — 39 квадратных километров, объем — 176 миллионов кубических метров, максимальная глубина — 14 метров, средняя глубина — 4,5 метра.

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