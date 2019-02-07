OnlineBusinessRussia: для тех, кто хочет успешно продавать через интернет
21 февраля в Челябинске пройдет форум для предпринимателей и маркетологов OnlineBusinessRussia. Основная тема форума: продажи и продвижение в интернете.
На форуме уральские и федеральные эксперты расскажут о современных инструментах интернет-продаж, автоматизации бизнес-процессов и продвижения.
Ключевые спикеры:
— Юлия Лазарева, (Москва).Тема: «ВКонтакте для бизнеса: платформа для создания и развития бизнеса»;
— Сергей Дембицкий (Екатеринбург), руководитель интернет-магазина «СантехБомба». Тема: «Как получать заказы на 10 000 000 рублей в месяц с удаленным отделом маркетинга»;
— Данил Симонов (Екатеринбург), директор по маркетингу SmartFood. Тема: «Эффективный маркетинг. Как выстроить систему, влияющую на выручку и чистую прибыль»;
— Игорь Сумин, основатель магазина «Мебель-трансформер» (Екатеринбург). Тема: «Поэтапный запуск интернет-магазина: тестирование, корректировка»;
— Павел Соковнин, руководитель продаж CarrotQuest. Тема: «Customer Journey Map, которыйпродает. Повышаем конверсии в продажи, управляя жизненным циклом клиента»;
— Виталий Попов, директор агентства интернет-маркетинга TitanSoft. Тема: «11+ ошибок, которые не сделают ваш сайт эффективным»;
— и другие.
Посмотреть полную программу форума и зарегистрироваться можно на сайте.
В рамках мероприятия 20 февраля пройдет дневной мастер-класс «Продающий Инстаграм»: санкт-петербургского эксперта Пархата Ташметова. Пархат — эксперт главных SMM-конференций России: он выступал на таких форумах как SMM-десант, Суровый Питерский SMM, Найди Свой Трафик и ProContext, а также основал агентство «Доступный Маркетинг». На мастер-класс необходима отдельная регистрация на сайте.
Организаторы форума: Бизнес-школа Web2winи агентство интернет-маркетинга TitanSoft. Возрастная категория 18+.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU