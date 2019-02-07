OnlineBusinessRussia: для тех, кто хочет успешно продавать через интернет

21 февраля в Челябинске пройдет форум для предпринимателей и маркетологов OnlineBusinessRussia. Основная тема форума: продажи и продвижение в интернете.

На форуме уральские и федеральные эксперты расскажут о современных инструментах интернет-продаж, автоматизации бизнес-процессов и продвижения.

Ключевые спикеры:

— Юлия Лазарева, (Москва).Тема: «ВКонтакте для бизнеса: платформа для создания и развития бизнеса»;

— Сергей Дембицкий (Екатеринбург), руководитель интернет-магазина «СантехБомба». Тема: «Как получать заказы на 10 000 000 рублей в месяц с удаленным отделом маркетинга»;

— Данил Симонов (Екатеринбург), директор по маркетингу SmartFood. Тема: «Эффективный маркетинг. Как выстроить систему, влияющую на выручку и чистую прибыль»;

— Игорь Сумин, основатель магазина «Мебель-трансформер» (Екатеринбург). Тема: «Поэтапный запуск интернет-магазина: тестирование, корректировка»;

— Павел Соковнин, руководитель продаж CarrotQuest. Тема: «Customer Journey Map, которыйпродает. Повышаем конверсии в продажи, управляя жизненным циклом клиента»;

— Виталий Попов, директор агентства интернет-маркетинга TitanSoft. Тема: «11+ ошибок, которые не сделают ваш сайт эффективным»;

— и другие.

Посмотреть полную программу форума и зарегистрироваться можно на сайте.

В рамках мероприятия 20 февраля пройдет дневной мастер-класс «Продающий Инстаграм»: санкт-петербургского эксперта Пархата Ташметова. Пархат — эксперт главных SMM-конференций России: он выступал на таких форумах как SMM-десант, Суровый Питерский SMM, Найди Свой Трафик и ProContext, а также основал агентство «Доступный Маркетинг». На мастер-класс необходима отдельная регистрация на сайте.

Организаторы форума: Бизнес-школа Web2winи агентство интернет-маркетинга TitanSoft. Возрастная категория 18+.

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