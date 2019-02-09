В Челябинске неформалы повально зашивают уши

На днях подруга поделилась новостью — «я зашила тоннели» и скинула фото «заштопанных» ушей. Полина вообще любительница выделяться из толпы яркими образами. Одевается броско, экспериментирует с волосами. У нее есть небольшое тату. И тоннели… Были...

Полинина любовь к смелым образам не клеится с ее профессией — она юрист.

Раньше работала в небольших юридических фирмах. Там ее стиль принимали. На работу она одевалась скромнее, тату скрывала длинным рукавом, а дыры в ушах волосами.

Но недавно Поля успешно прошла собеседование в крупную компанию. Где строгий дресс-код. Пришлось «пожертвовать» огненно-рыжим цветом волос и тоннелями.

— Я пошла на операцию. Мода прошла, а вот шрамы остались, — говорит Поля.

ПОЧЕМУ ЗАШИВАЮТ?

Мастера пирсинга говорят, к ним очередь, чтобы зашить тоннели.

— В моей студии эта процедура пользуется спросом. По работе я посещаю также студии в Екатеринбурге, Сочи и Москве. В этих городах она также популярна, — говорит директор тату-студии, пирсинг-бутика, профессиональный пирсер Анна Флокс.

Кто-то убирает тоннели из-за проблем с трудоустройством, кто-то потому сделал их по глупости.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Причины у всех разные. Кто-то в свое время поддался веянию моды, кому-то просто надоело ходить с тоннелями и плагами, а некоторые испытывают проблемы с трудоустройством .

— Еще некоторые избавляются от тоннелей из-за недовольства семьи, партнера, неэстетичным видом: когда тянули самостоятельно, неправильно, а также дискомфортом в носке украшений.

Стоимость услуги в проверенных местах — от 4 до 8 тысяч за два уха. А вот «проложить» тоннель стоит 2,5 тысяч за пару.

ОТВИСШУЮ КОЖУ ОТРЕЗАЮТ

Тоннели диаметром до сантиметра можно не трогать — зарастут сами, остальные нужно зашивать. Без серьги мочка выглядит безобразно — отвисшая кожа с большой дыркой. Бывает, мочка растягивается длиной в половину уха.

— Сейчас и правда часто зашивают мочку после тоннелей. Операция длится она от 30 минут до часа. Отвисшая часть уха отрезается скальпелем и накладывается шов. Главное, смоделировать мочку, чтобы она была аккуратной и красивой. Рубец всегда остается, он может быть малозаметным, но все равно будет, — говорит практикующий хирург многопрофильной клиники «Ситимед» Наталья Кармазова.

По ее словам, операция неопасна и никак не может отразиться на слухе. Единственная опасность, которая может возникнуть — аллергическая реакция на местные анестетики. Если аллергии нет, то переживать не за что. Но, опять же, при условиях, что мочку зашивал специалист, в стерильных условиях и одноразовыми инструментами.

Обратная сторона тоннелей. Фото: Анна Флокс

И снова про Полину. Сейчас она ходит с залепленными ушами. Дней через 5-6 ей снимут швы.

— Мочки немного побаливают. Чтобы быстрее зажили, обрабатываю их. Примерно через год от моих тоннелей останется только едва заметный рубец. Желающим сделать тоннели советую хорошо подумать и осмыслить все последствия этого пирсинга.

КСТАТИ

Четыре самых модных пирсинга сегодня:

• Микродермалы — небольшие импланты в виде страз или драгоценных камней. Их вставляют в ямочке между ключицами, на шее, животе, руках или ногах и даже на лице. Стоит такой пирсинг от 2500 руб.

Микродермалы смотрятся аккуратно и не броско. Фото: Анна Флокс.

• Септум — прокол носовой перегородки между ноздрями. Украшается кольцом, штангой или гнутым полукольцом. Цена — от 1600 руб.

Некоторые даже делают несколько проколов в носу. Фото: Анна Флокс

• Проколы ушных хрящей — модники вставляют в хрящи кольца, «пронзают» ухо штангой. Такой пирсинг тоже обходится в 1600 руб. и выше.

Уши сейчас модно украшать вот так. Фото: Анна Флокс.

• Пирсинг сосков — тоже сейчас один из самых топовых и у девушек, и у парней. Стоимость — от 2000 руб.

Вот интересно, через несколько лет модники пойдут избавляться от этого пирсинга? Если да, то что им предстоит пережить? Снова обращаемся к пирсеру.

— Если канал прокола сформированный, ему несколько лет, то он уже никогда не зарастет, максимум — стянется и след от пирсинга будет виден. Если же хочется избавиться от него на всегда, то этим вопросом мы также занимаемся. Канал убирается специальным инструментом и зашивается. Спустя время следы не будут заметны вовсе, — объяснила Анна Флокс. — Многие снимают украшения и ничего не зашивают. Это тоже самое, что снять серьги с мочек.

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