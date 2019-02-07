Первый секретарь горкома Магнитогорска о новой версии трагедии: десятиэтажку не могли строить по технологии пятиэтажного дома

На днях в интернете появилась информация о первых результатах расследования магнитогорской трагедии 31 декабря 2018 года. Якобы жильцы дома на пр. Карла Маркса, 164 не почувствовали вовремя утечку газа, потому что коммунальщики сэкономили на так называемом одоранте. Сам газ не пахнет, и эту примесь в него добавляют для запаха. При этом официально в Следственном комитете пока не раскрывают детали расследования.

Мы попросили прокомментировать эту версию самих газовщиков.

— Одоризация газа происходит автоматически на газораспределительных станциях. Контрольные замеры производятся двухсторонней комиссией с участием специалистов-химиков и с оформлением соответствующих актов. Замеры проводятся один раз в неделю. Перед трагедией в Магнитогорске последний замер производился 25 декабря. Все было в норме, — заявил начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Екатеринбург» Денис Волков.

Кроме того, в компании подчеркивают, что одоранты стоят копейки, и экономить на них нет смысла. А процесс добавки примеси в газ автоматизирован. То есть, человеческий фактор исключен.

Также в интернете распространяют слухи о том, что дом на пр. Карла Маркса, 164 построен с нарушениями. Якобы десятиэтажку строили по технологии пятиэтажки. Поэтому конструкции не выдержали при взрыве, и плиты сложились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685036" frameborder="0"></iframe> Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

«Комсомолка» разыскала бывшего первого секретаря магнитогорского горкома партии Александра Савицкого. В те годы, когда на проспекте Карла Маркса строился дом №164, он был первым секретарем горкома ВЛКСМ.

— Если бы в то время десятиэтажный дом строили по технологии пятиэтажного, его бы просто не приняли в эксплуатацию, — утверждает Александр Савицкий. — В советское время дома возводили по стандартам Госстроя, которые работали одинаково по всей стране. Местные строители не имели права принимать самостоятельные решения. Все вопросы согласовывались с Москвой. Любые изменения в проекте или в технологии строительства сначала утверждала госкомиссия. Честно говоря, с трудом верится, что строителям дома № 164 по проспекту Карла Маркса разрешили в два раза увеличить нагрузку на фундамент. Если такое и было, то решение принималось не на местном, и даже не на областном уровне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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