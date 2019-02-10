В центре Кургана загорелась сауна при отеле
Воскресным утром 10 февраля центр Кургана огласил вой пожарных сирен. Расчеты спешили к гостинице «Есенин» неподалеку от горсада. Очаг возгорание был в сауне на первом этаже.
— Недавно построили отель и уже пожар, — пишут курганцы в соцсетях.
Последствия пожара в сауне в Кургане.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На верхних этажах здания были несколько постояльцев. Люди оказались в ловушке, так как не могли выбраться через первый этаж. Остается непонятным, почему курганцев не эвакуировали через запасной выход.
Из сауны эвакуировали пятерых. Фото: Кристина Осинникова
— Развернули трехколенную лестницу и с помощью нее сняли пять человек: четверо мужчин и одну женщину. Горела площадь в 18 квадратных метров. Пламя потушили через 38 минут после вызова, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.
Гостинцу открыли недавно.Фото: СОЦСЕТИ
Всего на вызов прибыли 36 пожарных и 11 машин. Сейчас пожарным дознавателям предстоит выяснить причину возгорания. По предварительной версии, замкнула проводка в сауне. Троим понадобилась помощь врачей. Их увезли в больницу. Люди надышались угарным газом.
Горит сауна в Кургане.
ИСТОЧНИК KP.RU