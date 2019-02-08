Пожарные шесть часов тушили гигантский склад в тридцатиградусный мороз в Кургане

Улица Омская на выезде из Кургана традиционно для подобных магистралей испещрена складами и мелкими цехами. Здесь в ночь на 8 февраля загорелся гигантский ангар. Внутри хранили неликвидные запчасти.

Когда первые расчеты примчались на место, то столкнулись с первой серьезной проблемой — пламя бушует на площади в 1500 «квадратов», а кругом ни единого гидранта, чтобы пополнить запасы воды. В это время со стороны горящего склада раздался грохот — обрушилась крыша, начинали складываться стены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/690710" frameborder="0"></iframe> Как тушили пожар в Кургане.Видео ГУ МЧС по Курганской области

— Пожару был присвоен повышенный ранг «Вызов №2». Это ситуация, когда большая площадь возгорания и нет источников воды. На подмогу в таком случае вызывают еще пару отделений из соседних районов. Всего возгорание тушил 41 сотрудник на 14 машинах. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

На пожаре работал 41 огнеборец. Фото: ГУ МЧС по Курганской области.

Также внутри склада стояли несколько машин. На двух были установлены газовые баллоны. Но взрыв предотвратили, хотя техника и пострадала. Чтобы побороть открытое горение, у пожарных ушло два часа. Но еще четыре потребовалось чтобы объявить о полной ликвидации пожара — столь большую площадь нужно было как следует пролить. Сейчас идет разбор завалов.

Вызов поступил в 0.55, а открытое горение ликвидировали в 3.14. В Кургане на улице Омская сгорел склад. Фото: ГУ МЧС по Курганской области.

— Склад не отапливали. Это был металлический ангар из сэндвич-панелей с прослойкой из горючего утеплителя. Также на улице было -30 градусов, — сообщил замначальника ГУ МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы Алексей Ткачев.