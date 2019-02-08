В Челябинске старика просят вернуть лишние 3 копейки пенсии. Что будет, если не платить

Скан письма попал в соцсети и поднял волну возмущений.

«В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18 по 30 июня 2018 года вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 00 руб. 03 коп. В связи с образовавшейся переплатой просим вас возместить вышеуказанную сумму в добровольном порядке». Такое уведомление получил пенсионер от УПФР Тракторозаводского района Челябинска в прошлом месяце.

«Комсомолка» написала об этом, другие СМИ подхватили. Никто не мог понять, зачем из-за такой мелочи пенсионный фонд потратил 25 рублей на отправку письма.

Более того! Столько же придется заплатить пенсионеру комиссию в банке, чтобы рассчитаться с долгом. И все это из-за трех копеек! Да один лист, на котором вывели письмо, стоит дороже. Уже не говоря о потраченном всеми времени.

Разве не бред?!

— Я упал бы под стул от смеха, если бы не осознание того, что стоимость этого аттракциона оплачивается из налогов, то есть из нашего кармана, — комментировали челябинцы в соцсетях.

Такое письмо пришло жителю Челябинска. Фото: соцсети

КОММЕНТАРИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

— Из уведомления, размещенного в сети Интернет, следует, что территориальный орган ПФР действовал в соответствии с законодательством. В случае, если по каким-либо причинам пенсия выплачена в размере, превышающем установленный, образуется излишне выплаченная сумма. Это может быть даже 1 копейка и выше. Мы обязаны уведомить получателя о факте и размере переплаты, — объяснили ситуацию в ОПФР по Челябинской области.

Пенсионный фонд уточнил, что переплату можно возместить двумя способами: внести на счет Отделения ПФР через кредитную организацию, написать заявление в территориальный орган ПФР для удержания из размера пенсии (в таких случаях ПФР принимает без очереди).

Выходит, этот случай — далеко не единственное в своем роде. Можно представить, сколько пожилых людей вынуждены разбираться с копеечными долгами, образовавшимися вовсе не по их вине.

К письму прилагалась заполненная квитанция на 3 копейки для оплаты в банке. Фото: соцсети

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?

Звоним по телефону справочной службы ПФР, указанной в письме. Так, мол, и так: пришло от вас уведомление о переплате пенсии.

— Теперь надо ехать в банк и стоять там в очереди, чтобы заплатить эти несчастные 3 копейки? Может, вы как-нибудь сами?

— Если это по нашей вине — например, счетная или техническая ошибка — в письме должно быть написано, что возместить сумму можно в добровольном порядке. То есть хотите — возмещаете, не хотите — не возмещаете, — отвечает девушка.

— Значит, можно проигнорировать письмо, зажать три копейки, и никаких санкций за это не будет?

— Не будет! — заверили нас.

Действительно, в письме написано про добровольное возмещение. Но, судя по сотням возмущенных комментариев в Интернете, никто не понял, что имеется в виду. Иначе бумага не вызвала бы такой резонанс.

Возможно, люди привыкли, что многое у нас имеет добровольно-принудительную форму. Как, например, квитанции на пожертвование из школы или детского сада. Мол, ты добровольно, но все-таки заплати. В случае с тремя копейками переплаты пенсии все оказалось не так.

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