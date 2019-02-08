С вещами и температурой на выход: из больницы в Челябинске экстренно выписали всех больных

В терапии больницы № 11, что находится в Ленинском районе Челябинска, Дмитрий лечился от пневмонии. Пациент чувствовал себя лучше, но домой не собирался. А в четверг врачи огорошили:

— Все на выписку! Документы не ждите, заберете потом. Палаты нужны больным гриппом.

Дмитрия и других пациентов терапевтического отделения выписали лечиться амбулаторно. Кто был потяжелее, перенаправлен в другие больницы. А народ шепчется: в Челябинск пришел какой-то особенный грипп.

— Ничего подобного. Ситуация штатная, — заверили корреспондента газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в горздраве. — По области объявлена эпидемия. Заболевших все больше. В инфекционных отделениях города мест практически не осталось. Не класть же нам больных в коридор. Терапию одиннадцатой больницы перепрофилируют на какое-то время. Сейчас здесь будут лечиться больные гриппом.

ХРОНИКА БОРЬБЫ С ГРИППОМ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

24 января. Роспоребнадзор заявил о незначительном превышении эпидпорога. По области объявлен карантин в медицинских и в социальных учреждениях (то есть в домах малюток, в интернатах для детей и стариков).

Здесь запрещены посещения, объявлен масочный режим, проводится усиленная дезинфекция помещений. В поликлиниках, если нет отделения для здоровых детей, запрещено ставить прививки.

29 января. Эпидпорог превышен значительно. По области объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа. Продавцы в магазинах должны надеть маски. В общественном транспорте дезинфицируют поручни и полы. Школы и садики переходят на усиленный режим профилактики:

— няни, уборщицы еще активнее дезинфицируют и проветривают помещения;

— вводится «утренний фильтр»: больных детей не принимают в садики и школы;

— когда в классе, в школе болеют 20% детей, класс или школу закрывают на карантин (для садика «правило 20-ти» не работает, группу могут закрыть лишь с согласия мам).

А что с кружками и спортивными секциями?

— Здесь вирусы передаются не так активно, как в школе. Поэтому, как и в садиках, тут не работает правило «20%». А занятия отменяют, когда вводится карантин по всему городу. Причем, закрытие кружков и секций должно быть прописано в постановлении мэрии отдельной строкой, — рассказала представитель Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

НА ЗАМЕТКУ

Как ставится диагноз «грипп»

Многие горожане обижаются на врачей: болею сильно, а врач в карточке пишет вместо «гриппа» — «ОРВИ». Наверное, правду писать запрещают…

— Классическая картина гриппа: высокая температура при отсутствии кашля и насморка. Такой диагноз легко поставить визуально. И в карточках его пишут. Но тем, кто лечится дома, анализ не назначают. ОРВИ и грипп лечатся одинаково. Если же человек попадает в больницу, берут мазок изо рта. Докторам важно знать разновидность вируса гриппа, чтобы подобрать эффективную терапию, — замечает Татьяна Софейкова.

Кстати, самым надежным способом защититься от гриппа остается прививка. Прошлой зимой на Южном Урале среди заболевших гриппом всего 11 человек не имели прививку. В этом году пока никто из привитых гриппом не заболел.

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