В Магнитогорске вспоминают погибших от обрушения дома

Траурные мероприятия прошли в главном храме Магнитогорска — Кафедральном соборе Вознесения Христа. 8 февраля наступил 40 дней с моментра обрушения подъезда в доме на проспекте Карла Маркса, 164.

Несмотря на непогоду — сильный снегопад и метель — помянуть погибших пришли сотни горожан. Через час храм уже едва вмещал всех, кто захотел выразить скорбь и помолиться.

Богослужения возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. В тот страшный день он прибыл на место трагедии, спустя несколько часов после взрыва. В первые три дня священнослужитель дежурил в зоне оцепления и покинул ее только после того, как спасатели достали из-под завалов тела всех 39 погибших.

Специально для заупокойной службы в Магнитогорск из Москвы доставили мироточивую Семистрельную икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Точно такой же образ спасатели сняли со стены рухнувшей квартиры на 10 этаже. Иконка чудом уцелела, в то время, как ее хозяйка — 79-летняя Раиса Дружкина — погибла. Родные пожилой женщины решили передать образ магнитогорской Епархии.

Обе иконы — настоящую и ее уменьшенную копию выставили сегодня в центре Кафедрального собора для поклонения.

Одну икону привезли из Москвы, другую сняли со стены разрушения квартиры на девятом этаже. Родные погибшей хозяйки отдали ее в храм.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В панихиде принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По окончании богослужений в соборе священнослужители совершили заупокойную литию у дома 164. Все происходило возле стихийного мемориала, куда люди все эти дни приносили живые цветы, свечи и детские игрушки. Сегодня их засыпало снегом.

На месте трагедии собрались родные и близки погибших, чтобы разделить молитву по усопшим вместе с метрополитом Григорием.

— Мы православные отмечаем 40 день молитвой. 39 человек ушло от нас безвозвратно. Наша молитва за них — это наш дол — долг любви, долг сочувствия. Вечная им память! Вечный покой! — сказал Владыка Григорий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/690772" frameborder="0"></iframe> Лития на месте трагедии.Ульяна ШЕВЧЕНКО

Магнитогорскую трагедию вспоминают сегодня и в Москве. Там в память о жертвах проходит фотовыставка «Магнитогорск. Сопереживаем. Помним. Скорбим». Открытие состоялось сегодня 8 февраля в Общественной палате РФ. На выставке представлены фотографии, сделанные региональными журналистами на месте обрушения дома, в больницах и пунктах помощи пострадавшим.

Дом, в котором 31 декабря от взрыва газа обрушился 7 подъезд, издалека не узнать. Строители разделили его на две части. К лету во дворе дома планируют разбить сквер, а на фасаде здания разместить арт-объект в виде стаи из 39 улетающих птиц.

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