В больнице Челябинска помирились виновник дорожной аварии и его жертва

Заклятые враги могут стать если не верными друзьями, то товарищами точно. Когда жизнь заставляет, обиды и злость забываются.

Больничная палата в Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) примирила двух участников серьезной аварии — виновного в ДТП и пострадавшего. Конечно, трудновато пришлось пациентам, но от обстоятельств не скроешься.

СОБИРАЛИ ПО ОСКОЛКАМ

В конце января, в полночь, на безлюдной трассе объездной дороги Челябинск — Екатеринбург лоб в лоб столкнулись две легковушки. Один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

— И устроивший ДТП, и пострадавший получили тяжелые сочетанные травмы, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина.

Один — сотрясение мозга, перелом головки левой бедренной кости, вывих левого бедра. У второго — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, множественные переломы костей таза.

В ЧОКБ водителей доставили на «скорой». Врачам экстренного приемного отделения не привыкать принимать жертв дорожных аварий. Больница третьего, высшего, уровня оказания помощи, принимает самых сложных пациентов.

Сейчас сложнейшие операции у пациентов позади. Травматолог-ортопед ЧОКБ Айдархан Якупов, уверен, что оба водителя обязательно встанут на ноги. Пострадавшего, получившего множественные переломы таза, перенесшего две сложнейших операции, перевели из реанимации в общую палату.

Тут мужики и встретились.

Арбитром между ними выступила супруга пострадавшего, Ольга Чечухина. Мягко, по-женски, она сглаживала острые моменты в разговорах в первые дни, шутила. И грозовая атмосфера в палате разрядилась. Ольга помогает устроителю аварии: водички принесет, тарелочку уберет.

Виновник ДТП Роман обещает отработать вину на огороде Стаса и Ольги. Фото: Наталья Малухина.

ПОЛЗЛА ПО СНЕГУ НА ДОРОГУ

— Мы в Перми живем. По объездной дороге под Челябинском с мужем Станиславом ехали в Казахстан, на похороны моей бабушки. Ехали нормально, правил не нарушали. Дорога чистая, широкая, гладкая, пустая: шел двенадцатый час ночи. Навстречу автомобиль. Едет нормально, по своей полосе. И вдруг, когда автомобили поравнялись, я чувствую резкий удар в машину со стороны водителя. Нас понесло, закружило. За окном темень: где мы? Я зажмурилась. Когда подбрасывать и трясти перестало, в один голос с мужем мы спросил друг друга: «Живы?».

Двери в искореженной машине оказались заблокированы.

— Стас говорит: «Я вылезти не смогу, боль по всему телу». Я, немаленькая пышечка, открыла стекло с моей стороны и как-то вылезла наружу. На улице — минус 30 и пронизывающий ветер. Дверь мужу открыть не получается. Улетели мы в кювет. Поползла я к обочине. В легкой кофточке. Шапки нет, перчаток нет. Встала, машу руками. Но все пролетали мимо. Я аже на колени становилась. Капот нашей машины дымил. Внутри — муж. А если рванет?

В темноте Ольга разглядела машину виновного в аварии. Водитель не включил ни аварийных огней, ни сигнализации. Жив ли?

Тут остановился автомобиль, внутри — молодая пара. Вызвали «скорую». Другие водители тормозить начали.

КРИЧИТ, ЗНАЧИТ, ЖИВОЙ

К месту ДТП приехали три «скорых», наряд ДПС, спасатели. Погрузили пострадавших в кареты. В травматолого-ортопедическом отделении ЧОКБ пострадавшим учинили полное обследование.

— Огромное спасибо врачам. Высшая проба! Таз мужу собрали по кусочкам, ювелирная работа проделана!

В палате мужа Ольга увидела виновного в ДТП, Романа. Ничего себе! Сначала растерянно замолчала, но потом здраво рассудила: случилось то, что случилось. Сейчас главное на ноги всем встать.

ОТРАБОТАЕТ НА ОГОРОДЕ

— Мне с женой очень повезло, она — мое солнышко. Столько заботы, без нее я бы с ума сошел. Как на ноги встану, первым делом побегу за букетом для моей Оли, — говорит Станислав.

Виновник аварии, житель Башкирии Роман Бердасалев, объясняет:

— Я ж вахтовик, нефтяник, в Нижневартовске тружусь. Отработал вахту, купил на Севере машину Мицубиши, перегонял домой. Скорость не превышал, машину кинуло очень внезапно, я среагировать не сумел. Я за баранкой 20 лет, ни одной аварии. Что за железяку я купил? Но главное, чтобы Стас поправился, на ноги встал... Дома меня жена ждет, мама, двое детишек взрослых. Все переживают, звонят часто. Но до моего дома 600 км, с передачками не наездишься. Будем общаться со Стасом, с Ольгой, помогать им буду. Между нашими домами 1300 км: доеду!

Ольга уже придумала Роману «трудовую повинность:

— Говорю ему: «Все, попал ты. Сейчас будешь отрабатывать. Приезжай к нам, в Пермь, дрова будешь колоть, огород вскапывать. Мужа ждет серьезная реабилитация, потому не отвертишься... Обещает помочь!

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