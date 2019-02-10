2019-02-10T07:43:02+03:00
Общество

Православный календарь: 11 - 17 февраля 2019

Памятные даты, святые, праздники
Андрей СОКОЛОВ
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Старинная Библия.Старинная Библия.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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11 февраля, понедельник

Поста нет

В этот день храмах читают* отрывок из Евангелия от Марка (гл. 9):

«И, сев, (Иисус) призвал двенадцать (апостолов) и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. (...) И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей».

12 февраля, вторник

Поста нет

На богослужении в храмах читают отрывок из Евангелия от Матфея (гл. 5):

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.»

13 февраля, среда

Разрешается рыба

На богослужении в храмах читают отрывок из Певого послания апостола Павла Коринфинам:

«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.»

14 февраля, четверг

Поста нет

Святой мученик Трифон (III век)

Икона с частичкой мощей святого находится в Челябинске, в храме Святой Троицы (ул. Кирова, 60-а). Родился в Малой Азии. По его молитве с полей уходили вредные насекомые. Прославился Трифон исцелением бесноватой дочери римского императора. Но следующий император предал его пыткам за веру.

Икона Св. Трифона.

Икона Св. Трифона.

15 февраля, пятница

Разрешается рыба

Сретение Господне

В 40-й день по рождении Христос был принесен в Иерусалимский храм. В то время там был старец Симеон, который переводил Ветхий завет на греческий язык. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа.

Икона Сретение Господне.

Икона Сретение Господне.

16 февраля, суббота

Поста нет.

Святой Николай Японский (1836 — 1912 гг)

В 24 года отправился служить в Японию, где на христианство смотрели, как на злодейскую церковь. За 50 лет служения обратил в православие 33 тыс. японцев.

Николай Японский. Старинное фото.

Николай Японский. Старинное фото.

17 февраля, воскресенье

Поста нет.

Неделя о мытаре и фарисее

На богослужении в храмах читают отрывок из Евангелия от Луки (гл. 18):

«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди (...): пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.»

ИСТОЧНИК KP.RU

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