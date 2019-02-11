Челябинским предпринимателям рассказали об инструментах поддержки бизнеса в 2019 году

7 февраля по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Южно-Уральская торгово-промышленная палата совместно с Фондом развития предпринимательства региона провела для делового сообщества конференцию «Бизнес-2019: новое в системе поддержки предпринимателей Челябинской области».

Целью мероприятия было не только познакомить бизнес со всеми мерами государственной и региональной поддержки, но и продемонстрировать положительные изменения, произошедшие в сфере развития предпринимательства в Челябинской области, высокую заинтересованность в этом региональной власти и ее готовность к конструктивному диалогу с бизнес-сообществом.

В конференции приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области, администраций муниципальных образований, руководители подведомственных организаций.

От предпринимательского сообщества количество участников превысило ожидаемые цифры — свыше 400 человек.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, приветствуя собравшихся, отметил, что именно общественные деловые организации, такие как Южно-Уральская торгово-промышленная палата, играют немалую роль во взаимодействии бизнеса и власти.

— Мы все понимаем, что современный бизнес очень многогранный, самый разнообразный, и такой же разноплановой должна быть его поддержка, — сказал глава региона.

И такие возможности уже существуют. Например, только Южно-Уральская торгово-промышленная палата оказывает свыше 200 услуг, охватывающих весь спектр предпринимательской деятельности. В этот день руководители всех подразделений ЮУТПП работали на площадке консультационного пункта, организованного в рамках конференции, и давали предпринимателям подробные разъяснения по конкретным направлениям деятельности.

Модератором конференции выступил первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов.

Работа началась с презентации нового проекта ТПП РФ «ЭТО БИЗНЕС» — уникального онлайн-сервиса по развитию и сопровождению компаний с использованием новейших технологий и возможностей системы ТПП по всей России. Подробнее о нем рассказала начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП Нина Кобякова. Разработанный ТПП РФ интернет-портал нацелен на решение ежедневных проблем и задач, с которыми сталкивается каждый предприниматель независимо от размера компании. Так, например, пользователям доступны: база потенциальных покупателей и партнеров во всех регионах страны, обучающие видео и вебинары от ведущих предпринимателей в разных областях, сервис пошаговых инструкций по взаимодействию с контрольно-надзорными органами, онлайн-консультирование экспертов, еженедельное информирование обо всех изменениях в законодательстве и требованиях к ведению бизнеса, напоминания и предупреждения о сроках сдачи отчетности, и многое другое. Южно-Уральская торгово-промышленная палата уже подключила к данному сервису большую часть предприятий Челябинской области, входящих в состав ЮУТПП.

Новый инструмент поддержки в 2019 году получат и участники внешнеэкономической деятельности региона. В феврале в Челябинске начала работу первая в России торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. Аналогичные работают в Минске, Астане и Шанхае.

Подробнее о бирже и преимуществах работы с ней рассказал вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков.

— Нам очень повезло, что президент ЮУТПП является председателем Российско-Узбекского делового совета. Это позволяет поддерживать очень тесные контакты между Челябинской областью и Узбекистаном, в том числе помогло в открытии первой в России торговой площадки Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. По закону Узбекистана все государственные закупки обязаны осуществляться через одну единственную площадку — биржу. Для нашего бизнеса это очень удачный инструмент для выхода на рынок республики, которая последние два года стремительно развивается и нуждается в разнообразной продукции, — прокомментировал свое выступление Сергей Ермаков.

Челябинский офис торговой площадки Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (АО «УзРТСБ») расположен в здании Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по адресу: ул. Сони Кривой, 56, к. 502. Связаться с представителем биржи можно по тел. 8-922-741-47-78, uzex74@gmail.com (Артем Андреевич Левченко).

О мерах государственной поддержки бизнеса в Челябинской области проинформировала начальник управления экономической политики и предпринимательства Законодательного Собрания Челябинской области Светлана Савина.

С работой «Территории Бизнеса» предпринимателей ознакомили сотрудники организации во главе с генеральным директором Фонда развития предпринимательства Челябинской области Артуром Юсуповым.

Участникам конференции также напомнили о действующих в России программах импортозамещения и поддержки внешнеэкономической деятельности, предусматривающих предоставление субсидий. Для их получения предприятиям лишь требуется подтвердить, что производство промышленной продукции осуществляется на территории Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 719). Полномочиями по выдаче актов экспертизы и сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 наделена Южно-Уральская торгово-промышленная палата. Подробнее об этой работе рассказала начальник управления ЮУТПП по сертификации продукции и услуг Елена Дегтярева.

В завершение конференции перед аудиторией выступили руководители предприятий-членов ЮУТПП, уже имеющие опыт получения господдержки.

Генеральный директор ООО «МОДЕРН ГЛАСС» Михаил Дедович поделился практикой взаимодействия через Южно-Уральскую торгово-промышленную палату с Фондом развития промышленности РФ. В конце 2018 года предприятие получило займ на модернизацию производства в размере 500 млн руб.

— Получить эти деньги оказалось легче и быстрее, чем мы рассчитывали, — в течение трех месяцев с момента подачи заявки. Думали, что это будет бюрократизированная организация, но, на самом деле, ощущали только всестороннюю поддержку, — отметил Михаил Дедович.

Опытом взаимодействия с государственными и негосударственными структурами поддержки бизнеса и освоения средств льготного финансирования поделилась также начальник отдела маркетинга ООО «Инженерно-техническая компания — ББМВ» Елена Ружицкая.

По окончании повестки конференции работу продолжил консультационный пункт.