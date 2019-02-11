Подросток и его отец погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Курганской области

Утром 11 февраля неподалеку от села Кетово в Курганской области двухполосную трассу «Иртыш» не поделили пассажирский автобус КАВЗ и легковушка Renault Dokker.

Машины столкнулись в 8.30 утра, когда уже рассвело. После удара и легковушка, и автобус вылетели в кювет. К сожалению, есть погибшие. Прямо на месте, до приезда скорой, скончались отец и сын из Кургана, находившиеся в Renault. Главе семейству Вадиму было 44 года, мальчику Антону всего 10 лет.

Шансов выжить практически не было. Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Также ранены два пассажира автобуса. Оба госпитализированы в городскую больницу № 2 Кургана. Водитель автобуса, житель Ханты-Мансийского автономного округа, в аварии не пострадал. Всего в автобусе ехали 30 пассажиров.

Удар пришелся на переднюю часть машины, где сидели отец и сын. Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Несколько последних дней в Зауралье шел снег. Автомобилисты жалуются на накатанные дороги. Однако трасса «Иртыш», если судить по фото, больших проблем водителям не доставляла. Обе полосы здесь расчищены. Машины едут по чистому асфальту. Причиной трагедии, скорее всего, стал неудачный обгон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/691087" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП на 246-м километре трассы Челябинск - Курган.

— Обстоятельства ДТП изучает полиция. Виновника трагедии назовут позже, — говорят в отделе пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Курганской области.

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