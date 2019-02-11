Умер первый губернатор Челябинской области

Экс-губернатор Челябинской области (1991-1996 годы) Вадим Соловьев почувствовал себя плохо, когда приехал в магазин за продуктами. Схватился за сердце, даже не успев выйти из машины...

Прохожие сориентировались и вызвали неотложку. Врачи прибыли моментально и полчаса пытались спасти Соловьева. Но... Сердце отказало...

Ему было 72 года... Что нам известно о первом главе региона.

ЖИЛ БЕЗ ОХРАНЫ

Вадима Соловьева назначил на эту должность Борис Ельцин в 1991 году. До этого Соловьев много лет был в политике, возглавлял сначала горком, потом обком ВЛКСМ. Затем по первому губернаторскому призыву до 1996 года руководил областью. Выступал против ГКЧП, за что и был замечен президентом России. И получил поддержку у земляков.

Отличался простотой и отзывчивостью.

— Звонит мне как-то губернатор Соловьев, — рассказывает глава Пластовского муниципального района Александр Васильевич Неклюдов, — говорит, что придет утром, встречай, мол. Выехал я на трассу, жду кортеж. Кортежа нет. Возвращаюсь в город, оказывается, он мимо меня один на джипе проскочил. Вот такие были времена…

А времена были тревожные. И вопросы губернатору приходилось задавать серьезные.

В августе 1991 года, когда страна проснулась под звуки «Лебединого озера», многие руководители аж до трусов вспотели: на чью сторону встать? Прозвучали призывы к гражданам не выходить на митинги и соблюдать спокойствие.

Вадим Павлови в то время был председателем Челябинского городского совета народных депутатов:

— Я подчиняюсь одному президенту — президенту России. Так можешь и написать, - сказал он тогда в интервью нашему журналисту...

НАКОРМИЛ ХЛЕБОМ

Когда самоликвидировался обком КПСС, а так же горкомы и райкомы партии, возник вопрос: а куда девать освободившиеся здания? Но шло время, и чиновники эти здания заполнили, мало того, число их выросло неимоверное.

Однако, когда Вадим Соловьев был главной администрации области, аппарат был маленький, а проблем — выше крыши. Работали сутками. Сейчас это трудно представить, но на город надвигался голод.

Пришлось отпустить цены на хлеб, и эта непопулярная мера спасла ситуацию. Люди с пяти часов утра занимали очередь за молоком. В области почти не было предприятий по переработке мяса, да и те работали так-сяк: старое оборудование выходило из строя.

Помог Гайдар, с которым у Соловьева были хорошие отношения — развернул на Челябинск несколько эшелонов с кормами.

ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ

Накануне губернаторских выборов в 1996 году Вадима Павловича часто спрашивали:

— Почему вы мало занимаетесь своим пиаром?

— Времени у меня на эту ерунду нет.

Вот тут Вадим Павлович сильно ошибся. Человек он был резкий, и нажил себе немало недоброжелателей, которые создали ему не самый приятный образ. Команде, которая работала на выборах, исправить это не удалось.

ОТКАЗАЛСЯ СТАТЬ ПОСЛОМ

А что было после? Вадиму Павловичу предлагали должность посла в Саудовской Аравии и в Австралии, место в аппарате правительства, он отказался. Остался на Урале, работал президентом Центра поддержки предприятий Уральского региона, арбитражным управляющим проблемными предприятиями.

Как это часто бывает, недоброжелатели старались бывшего губернатора унизить. Друзьям-бизнесменам конкретно сказали, чтобы его не поддерживали. Из местного музея многое из того, что область связывало с Соловьевым, убрали. Да и пенсию назначили смехотворную — 4,5 тысячи рублей. Отомстили. Потом, правда, ошибку исправили.