В Челябинске промышленный район укроют от шума

Трудовой промышленный Ленинский района — это еще и уютные тенистые дворы, маленькие скверики, огромная «зеленка» бывшего монастырского сада, который в народе зовут «Плодушкой».

О благоустройстве Ленинского с местными активистами говорит временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. Для него такие встречи очень важны: стратегию развития города формируют не только эксперты. Важно мнение простых челябинцев.

40 МИЛЛИОНОВ НА РАЗВИТИЕ ПАРКА

Пару лет назад в Ленинском районе Челябинска взялись за реконструкцию пруда «Девичьи слезы». На берегах высадили клены и сосны, организовали пляж. Вечерами пруд и окрестности освещают красивые парковые фонари. Посреди водоема смонтировали фонтан.

Чтобы уровень пруда не падал, мощный насос качает воду из специальной скважины.

Но «зеленый вопрос» Ленинского — это и благоустройство заброшенного парка «Плодушка».

— На развитие парка в прошлом году направлено 9,5 млн руб. Осенью в парк приезжал губернатор Борис Дубровский. Он поручил благоустроить территорию в кратчайшие сроки. По федеральной программе «Формирование современной городской среды» на развитие парка будет направлено 40 млн руб. Поручение губернатора мы выполним — парк будет, — сказал Владимир Елистратов.

ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Жителям домов вдоль «Меридиана» мешает гул машин. Потому, как заявил Владимир Елистратов, Челябинск прибегнет к общемировой практике: вдоль дороги появятся шумозащитные экраны.

— Проектная документация готовится. К саммитам ШОС и БРИКС экраны появятся от ул. Рождественского до Троицкого тракта, — сказал Елистратов.

ОПЕРАТИВНО ПОМОЧЬ

В понедельник, 11 февраля, первых пациентов приняло новое отделение первичной сосудистой помощи в ГКБ № 9 в Ленинском районе.

Инсульт — беда современной жизни, в последние десятилетия болезнь резко помолодела. Перенесшему инсульт важно прийти на помощь в первые часы, тогда шансы возвращения больного к полноценной жизни резко возрастают.

С открытием нового отделения в горбольнице № 9 восстановлен важнейший принцип преемственности пациента. Ранее больных Ленинского района госпитализировали в три учреждения. Теперь же после курса лечения их данные будут передавать на участки по месту жительства, что удобно и для людей, и для врачей.

Новое отделение будет работать круглосуточно.

Накануне открытия готовность отделения к приему пациентов осмотрел временно исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов.

УМНАЯ АППАРАТУРА

На создание отделения из городского бюджета выделено 25 млн руб. Здесь 30 коек, шесть из которых — реанимационные. Максимум комфорта для пациентов, которым трудно ходить. Специальные поручни над кроватями, современные устройства-вертикализаторы, широкие проходы для кресел-каталок.

Отделение оснащено самым современным лечебным и диагностическим оборудованием. Устройства для искусственной вентиляции легких, техника для оценки состояния пациента, экспертный аппарат УЗИ, компьютерный томограф — здесь есть все. Оборудованы кабинеты ЛФК, физиотерапии, есть столовая и зона отдыха для персонала. Для комфорта пациентов койки в палате отделены плотными шторами. В палатах для тяжелых больных есть санузлы и душевые.

Кстати, отремонтирован и переоснащен и приемный покой: новая аппаратура определит степень нарушения здоровья за минуты.

Кроме организации нового отделения в ГКБ № 9 обновлены две входные группы и холл поликлиники. Цена вопроса — два млн руб. Обновления ждут и другие отделения и корпуса больницы.

— Вопрос ремонта и оснащения больниц находится на постоянном контроле у губернатора Бориса Дубровского. Уверен, совместными усилиями мы наведем порядок во всех медицинских учреждениях Челябинска, — подытожил Владимир Елистратов.