Все запчасти в один клик, ремонт и выкуп битых авто в Челябинске

Современный ритм жизни заставляет челябинских автомобилистов по максимуму экономить время. Удачное решение — покупка запчастей через интернет.

В интернет-магазине автозапчастей VAPART можно приобрести все необходимые детали, расходные материалы и автоаксессуары буквально в один клик. Компания работает напрямую со многими крупными поставщиками, поэтому в наличии на складе имеются запчасти на любые марки автомобилей американских, европейских, корейских, японских и отечественных производителей. Склад компании постоянно пополняется запчастями с авторазборов России и мира.

В VAPART можно купить из наличия или оформить под заказ как оригинальные запчасти, так и дубликаты разных производителей — под любой имеющийся бюджет. Имеются вопросы по ассортименту? Задайте их опытным консультантам, и они помогут определиться с тем, что нужно именно вам.

— При ремонте автомобиля допускается использование как оригинальных запчастей, так и дубликатов. И это не значит, что ко второй категории относятся детали худшего качества. Однако важно знать, в каком случае использование дубликата оправдано, а когда нужно покупать оригинальную запчасть. И для этого важно иметь огромный опыт работы на рынке автозапчастей. У нас он есть, — подчеркивают в компании VAPART. — Убедитесь сами, сколько времени и средств можно сэкономить, записав контакты нашего магазина и сохранив наш сайт в закладках вашего браузера.

В компании также действует услуга отправки в любую точку России через транспортные компании и разные способы оплаты.

Технически исправный автомобиль — мечта каждого автомобилиста. Однако никто не застрахован от ситуации, когда машина попадает в ДТП. Как вариант: продать авто как есть, пусть ее восстанавливают другие. А можно восстановить внешний вид машины самостоятельно, если и руки к этому приспособлены, и условия таковые имеются. Да и не секрет, что в последнее время выкуп битых машин для последующего восстановления стал популярным и выгодным делом.

Компания CarPay74 занимается выкупом автомобилей под восстановление или на разбор. С компанией сотрудничают СТО, магазины, авторазборы, сервисы по ремонту и покраске автомобилей. А постоянные покупатели получают скидки от 5% до 15%.

Бесплатный осмотр на СТО, справедливая оценка вашего авто, оформление заявки за три минуты и быстрый выкуп битых авто по выгодной цене — все это возможно, достаточно лишь оставить заявку на сайте.

Нужно отремонтировать машину для дальнейшей личной эксплуатации? Специалисты сервисного центра VAPART проводят диагностику и возвращают к жизни автомобили даже после серьезных поломок.

Капитальный ремонт или замена двигателя, замена и ремонт АКПП и МКПП, элементов подвески, ШРМ, навесного оборудования, а также ремонт и окрас кузовных деталей — здесь четко соблюдают сроки ремонта, а на работы и запчасти предоставляют гарантию.

Магазин запчастей VAPART: г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, 29А, корпус 2 (2-й этаж), тел.: 8-800-222-48-58 (звонок по России бесплатный). График работы: с 9.00 до 18.00 (пн.-пт.), с 10.00 до 15.00 (сб.).

Интернет-магазин www.vapart.ru

Автосервис VAPART: г. Челябинск, ул. Линейная, 53, тел.: 8-922-014-44-52. vapservis.ru.

Выкуп автомобилей CarPay74, тел.: 8-922-700-40-70. carpay74.ru

На правах рекламы.