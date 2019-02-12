Челябинскую молодежь приглашают на театральные пробы в благотворительный спектакль

Клуб для молодежи «Наше место» начинает подготовку благотворительного спектакля для «особых»детей. Принять участие в театральных пробах приглашают молодежь с ограниченными возможностями здоровья и студентов, мечтающих выйти на сцену. У талантливой молодежи в год театра есть возможность поработать в команде и под руководством профессионалов. Автором пьесы выступит лауреат Всероссийской национальной премии «Золотая маска», член союза писателей России Константин Рубинский. Уже во второй раз режиссер спектакля — режиссер-постановщик Челябинского драматического молодежного театра Ольга Устинова,

За музыкальное оформление постановкибудет отвечать Евгений Кармазин — автор балетов и опер. В спектакле примет участие Екатерининский оркестриз Екатеринбурга. руководимые композитором также примут участие в спектакля. Режиссер прешоу «Необыкновенных сказок» — Евгения Зензина, актриса и режиссер НХТ.

— В этом году мы хотим поговорить с нашими зрителями о мечтах, — рассказывает руководитель проекта Наталья Кузнецова. — О том, что не нужно бояться грезить о самых невероятных моментах, о том, что благодаря поддержке самые невероятные мечты могут сбываться. Рассказать о самом заветном и желанном мы попросили более 50 «необыкновенных» детей. И именно их реальные мечты лягут в основу пьесы, которую пишет Константин Рубинский.

Напомним, что проект «Необыкновенная сказка» клуб «Наше место» проводит уже третий год подряд. На премьеру благотворительного спектакля в июне месяце вновь будут приглашены семьи, воспитывающие «особых» детей и школьники.

4 спектакля для 3000 тысяч зрителей пройдут на сцене Дворца культуры Железнодорожников в начале июня.

Творческую молодежь приглашают принять участие в постановке и пройти кастинг18 февраля в 16.00 в офисе Клуба (Свердловский пр., 84Б-320).

Для участия необходимо подготовить небольшое выступление и зарегистрироваться по ссылке. Уточнить информацию можно по телефону 8-932-304-50-60 и в группе клуба «Наше место».

Проект «Необыкновенная сказка» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Также благотворительный спектакль готовы поддержатьизвестные челябинские компании.