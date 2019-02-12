Госстатистика «рассекретила» заработки жителей Челябинска

На 1 января 2018 года в России зарегистрировано 146 млн 793 тыс. жителей. На 87 тыс. меньше, чем за год до этого.

Челябинск зеркалит печальную статистику.

38 250 детей родилось в городе в прошлом году.

46 056 человек ушло из жизни.

Но потеря статуса города-миллионника нам не грозит.

1 миллион 202 тысяч человек проживало в Челябинске на 1 января прошлого года. Однако, чемоданное настроение не отпускает горожан. 791 человек покинул город в прошлом году.

ЗАРАБОТКИ ВРАЧЕЙ

63 тыс. руб. составила среднемесячная зарплата врачей в прошлом году. Правда, сюда же входят и руководители медорганизаций. И еще одно уточнение: это средний заработок специалистов с высшим образованием.

67, 9 тыс. руб — средний заработок в федеральных больницах.

64, 2 тыс. руб — в областных.

61, 1 тыс. руб — в муниципальных.

ГДЕ ЕЩЕ ХОРОШО ПЛАТЯТ

40 682 руб — средняя зарплата за январь — ноябрь прошлого года в Челябинской области. Такова статистика.

Хорошо зарабатывают

— работники науки (+188,3% к среднемесячной)

— энергетики (+145,6%)

А еще — финансисты, страховщики, риэлторы.

ГДЕ ЗАРАБОТКИ УПАЛИ

— гостиничный бизнес (56% к уровню средней зарплаты)

— производство мебели (63,9%)

— полиграфия (65,3%).

— пищевики (75%)

— педагоги (77%).

СКОЛЬКО ЖИЛЬЯ ПОСТРОЕНО

306 многоквартирных домов. В том числе, 233 дома — частные.

Средняя стоимость квадратного метра новостройки-многоэтажки — 31 905 тыс руб.

P.S. Цифры приведены по данным сайта chelstat.gsk.ru

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