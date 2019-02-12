Госстатистика «рассекретила» заработки жителей Челябинска
На 1 января 2018 года в России зарегистрировано 146 млн 793 тыс. жителей. На 87 тыс. меньше, чем за год до этого.
Челябинск зеркалит печальную статистику.
38 250 детей родилось в городе в прошлом году.
46 056 человек ушло из жизни.
Но потеря статуса города-миллионника нам не грозит.
1 миллион 202 тысяч человек проживало в Челябинске на 1 января прошлого года. Однако, чемоданное настроение не отпускает горожан. 791 человек покинул город в прошлом году.
ЗАРАБОТКИ ВРАЧЕЙ
63 тыс. руб. составила среднемесячная зарплата врачей в прошлом году. Правда, сюда же входят и руководители медорганизаций. И еще одно уточнение: это средний заработок специалистов с высшим образованием.
67, 9 тыс. руб — средний заработок в федеральных больницах.
64, 2 тыс. руб — в областных.
61, 1 тыс. руб — в муниципальных.
ГДЕ ЕЩЕ ХОРОШО ПЛАТЯТ
40 682 руб — средняя зарплата за январь — ноябрь прошлого года в Челябинской области. Такова статистика.
Хорошо зарабатывают
— работники науки (+188,3% к среднемесячной)
— энергетики (+145,6%)
А еще — финансисты, страховщики, риэлторы.
ГДЕ ЗАРАБОТКИ УПАЛИ
— гостиничный бизнес (56% к уровню средней зарплаты)
— производство мебели (63,9%)
— полиграфия (65,3%).
— пищевики (75%)
— педагоги (77%).
СКОЛЬКО ЖИЛЬЯ ПОСТРОЕНО
306 многоквартирных домов. В том числе, 233 дома — частные.
Средняя стоимость квадратного метра новостройки-многоэтажки — 31 905 тыс руб.
P.S. Цифры приведены по данным сайта chelstat.gsk.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU