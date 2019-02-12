Голодными не остались: награждены победители фотоконкурса «Моя студенческая жизнь»
«Комсомольская правда» совместно с партнерами наградила победителей фотоконкурса «Моя студенческая жизнь». Тройке победителей достались призы от семейного ресторана «ПиццаМания» и компании «Интерсвязь».
Рестораны «ПиццаМания» — это кусочек солнечной Италии на Южном Урале. Здесь готовят пиццу с «правильным» сыром и вкусные блюда по оригинальным рецептам итальянских мастеров. Здесь качественное обслуживание, теплая и уютная атмосфера.
На счету «ПиццаМании» шесть премий «Золотая вилка», символов народного признания и 14 почетных дипломов!
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