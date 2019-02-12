Голодными не остались: награждены победители фотоконкурса «Моя студенческая жизнь»

«Комсомольская правда» совместно с партнерами наградила победителей фотоконкурса «Моя студенческая жизнь». Тройке победителей достались призы от семейного ресторана «ПиццаМания» и компании «Интерсвязь».

Рестораны «ПиццаМания» — это кусочек солнечной Италии на Южном Урале. Здесь готовят пиццу с «правильным» сыром и вкусные блюда по оригинальным рецептам итальянских мастеров. Здесь качественное обслуживание, теплая и уютная атмосфера.

На счету «ПиццаМании» шесть премий «Золотая вилка», символов народного признания и 14 почетных дипломов!

г. Челябинск

ул. Академика Королева, 23; тел.: (351) 21-84-081;

ул. Молодогвардейцев, 27б; тел.: (351) 220-13-17.

г. Копейск

пр. Победы, 15; тел.: (351-39) 79-908.

www.pizzamania.ru