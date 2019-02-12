В Магнитогорске рожениц просят принести в больницу канцтовары

В Магнитогорске будущие мамы вместе с талоном к гинекологу получают памятку — на прием нужно принести ксерокопии документов и… набор канцтоваров. Медработники «по возможности» просят захватить пару тетрадей, ручек, клей, скоросшиватель с файлами, упаковку бумаги и скрепки.

— Такой талон с памяткой дали моей знакомой в женской консультации №1, которая на Фрунзе, 7. Товаров на полтысячи! Если нет возможности принести, то и отношение будет соответствующее, — рассказал магнитогорец Евгений Панков.

Евгений выложил памятку в соцсети. Пользователи «вспыхнули» — с какой стати роженицам тащить канцелярию, если больнице выделяют на нее деньги?!

Законна ли такая просьба и что будет, если ее проигнорировать?

Вот такую памятку дают роженицам. Фото: Евгений Панков

«СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ»

Такие памятки выдают роженицам, потому что на них требуется много документации. Якобы все, что принесешь, на тебя и потратят. Но девушки сомневаются, уйдут ли за девять месяцев несколько сотен листов, упаковка скрепок и все остальное?

— Это какая-то «отсебятина», надо обязательно обратиться в горздравотдел, пусть они наведут порядок, — высказалась Любовь.

— Упаковка бумаги — для чего не понятно. Они ксерокопии не делают, отправляют самостоятельно печатать. В том году каждое обследование, каждую бумажечку в двойном экземпляре распечатывала сама. Совсем оборзели! — написала Анастасия.

Но есть и те, кто встал на сторону женской консультации.

— Вам на руки выдают мало писанины, а после вашего посещения они сдают документы и в страховую, и в горздрав, и в больнице оставляю, и это не по одному листу. Вы многого не видите ,это не значит, что этого нет. Одной ручки на неделю хватает! Вот и подумайте, сколько они пишут, — возразила Оксана.

Жительница Магнитогорска Ирина рассказала, что такие памятки выдают уже несколько лет. И не только в этой консультации. Она тоже покупала все по списку, когда была беременной.

— Ничего плохого в этом не вижу, потратила всего 200 рублей. Но это было два года назад. На меня сразу же что-то типа «дела» завели. Использовали скоросшиватель и файлы. Ручками писали в обменной карте, вклеивали клеем результаты анализов, вот тут уж не знаю моими или нет. Если не принесете, никто не будет косо смотреть, — говорит Ирина.

Мнения жительниц разделись. Кто-то считает, что несколько сотен — это мелочь, раздули скандал на ровном месте. Другие в ответ кричат, что и сто рублей на дороге не валяются.

Девушки сомневаются, уйдут ли за девять месяцев сотни листов, упаковка скрепок и все остальное.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ МОЖЕТЕ, НЕ НЕСИТЕ»

В женской консультации на вопросы «почему указана такая просьба», «выделяются ли больнице деньги на канцтовары», ответили коротко.

— Ксерокопии в двух экземплярах — это нужно обязательно принести, потому что у нас документы записываются. Про канцтовары написано «по возможности», есть возможность — принесите, если нет, не надо, никаких проблем, — объяснили нашему корреспонденту.

Мы обратились в Министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой разобраться в ситуации. Оказалось, что медработники не имели права просить у рожениц канцтовары.

— Этот бланк действительно существовал в регистратуре женской консультации. Он является личной инициативой среднего медицинского персонала, не согласованный с администрацией учреждения. При этом администрация, в соответствии с заявками персонала, все необходимое закупила. Острой потребности у подразделения на канцелярию нет. Эти бланки из оборота изъяли и запретили ими пользоваться, — рассказали в пресс-службе Минздрава области.

Тех, кто придумал раздавать в женской консультации такие памятки, накажут.

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