2019-02-13T09:03:20+03:00
Общество

Челябинский ответ бэйби-буму

Наши журналисты отправились в новые районы Челябинска, чтобы посмотреть как строится школа и два детских сада
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор осмотерл новую школу.Губернатор осмотерл новую школу.
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Февральское солнце бьет в огромные оконные проемы красной кирпичной «коробки». Пока у здания нет ни кровли, ни окон, но площадь будущей школы впечатляет: три этажа в 22 тыс квадратных метров! Три спортзала, хореографический зал, актовый – на 400 мест, огромная столовая.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ

Школу в «Яблоневом» возводят за счет федерального, областного и городского бюджетов. 596 млн руб – только стройка. Еще предстоит оснастить школу мебелью, лабораторным оборудованием, чтобы она отвечала всем современным требованиям.

Новострой в «Яблоневом» проинспектировал губернатор Челябинской области. Борис Дубровский прошел по светлым коридорам будущей школы, полюбовался зимним пейзажем, открывающимся из панорамных окон.

Школа в Чурилово очень нужна. Живут здесь, в основном, молодые семьи, детишек очень много. У существующей, №116, два корпуса, и все равно она переполнена: в нынешнем году здесь будет 20 первых классов!

Потому новую школу в Чурилово торжественно откроют уже в нынешнем, 2019 году, в День знаний.

Кстати, на большой пришкольном участке, появится большой стадион с травмобезопасным резиновым покрытием, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тоже с резиновым покрытием.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Новостройки Чурилово нынешнего года – это еще и два детских садика. Один – почти готов, второй начинает строиться.

Детский садик на ул. Зальцмана на 250 мест – это 12 групп, одна из которых рассчитана на детей от полутора до трех лет. Весной садик примет малышей.

Детсад на ул. Конструктора Духова достроят к концу года. Здание рассчитано на 12 групп, или 220 малышей.

Со вводом садиков очередь из дошколят в микрорайоне-новостройке существенно сократится. Такую задачу поставил губернатор Борис Дубровский. В электронной очереди Чурилово значится более 1,2 тыс детей. Родители еще 830 малышей ожидают перевода в местные детсады из других садиков Тракторозаводского района.

Всего же в Чурилово появится три детсада. Третий – в центре района.

Кстати

С 2000 года в Челябинской области построено 95 детсадов. из них 75 - в последние пять лет. Такого бума строительства важнейших социальных учреждений регион не знал четверть века. Мы – лучшие в УрФО. В Челябинской области более 82% детей от года до семи лет посещают детские сады. Ребята от трех до семи лет – 100%.

По планам в ближайшие три года в Челябинске появится 20 новых детских садов в Калининском, Центральном, Тракторозаводском, Курчатовском и других районах города.

Строятся садики в микрорайоне «Академ-Риверсайд» и на Тополиной аллее.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

- К июлю школа будет полностью готова для получения всех лицензий. И 1 сентября школа примет детей. К открытию школы здесь появится еще и дорога, чтобы пространство вокруг было грамотно и комфортно организовано. Национальные проекты «Образование», и «Демография» нацелены на создание детских садиков и школ. Задача нам поставлена президентом России, обеспечено финансирование реализации этих проектов. Мы в этих проектах участвуем, обеспечиваем софинансирование. У нас есть все возможности для того, чтобы решить поставленную задачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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