В колонии Челябинска появился свой Никас Сафронов

— За карандаш только в тюрьме взялась. Вы не смейтесь, первым нарисовала котенка по имени Гав. Пол дня с ним провозилась, а теперь все быстрее.

Ирине недавно исполнилось 60 лет. Если не знать, что на ней убийство — легко принять за миловидную бабушку, которая на лавочке ждет внука из секции или спешит к открытию супермаркета, пока первый час там скидки для пенсионеров.

Мы беседуем на лавке посреди звона ложек в столовой колонии №5. Здесь исправляются первоходы. В местной едальне (на жаргоне — столовая) у Ирины открылась выставка — почти 200 работ. На большинстве листов — портреты звезд. Прямо как Никас Сафронов.

Посмотрите, как играют блики в очках Лепса.

— Вот с «Бригады» мальчики. А вот «Глухарь» Максим Аверин. У нас тут это самые популярные сериалы, поэтому не могла не нарисовать.

— А чего у Бандераса челка-дождик? А у Пьехи лицо, будто сам чалился пару лет?

— Как уж вышли! — оценив шутку, отвечает Ирина. — Героев я присматриваю в глянцевых журналах и газетах — библиотека у нас хорошая. Но прежде, чем нарисовать кого-то, читаю его биографию. Вот Лагутенко из «Мумий Тролль» — интересный парень. Так я прочитала, что он песни у кого-то украл — неприятно и не стала его рисовать. С Шуфутинским та же история. Он у Розенбаума материал стащил.

— То есть если человек что-то плохое сделал, он вам неприятен становится? Но вы же в колонии находитесь, где 800 осужденных…

— Я тут психологом стала, натурально людей вижу и чувствую душу. Скоро выхожу. У одной женщины отсюда у брата ритуальное бюро. Он мои рисунки увидел и позвал к себе на граните портреты рисовать. Говорит, что кого не возьмет художником, портреты бездушные выходят. А у людей ведь горе, им же нужно человека живым запомнить, чтоб блеск в глазах… А у меня как раз все живые получаются.

Стас Пьеха в плохом настроении. Мы думали, что слева нарисован Брэд Питт. Оказалось, что это просто мужской образ, который пришел Ирине.

— Оптимистично вы настроены для такого места. Вам здесь вообще тяжело было?

— В колонии я попала в отряд с непростой соседкой-осужденной. Неприятный человек: я ее внучку рисовать не стала, а она за это давай на меня капать начальству, рисунки портила, палки в колеса. Я после этого 10 месяцев не рисовала. Но потом меня перевели в другой отряд и я снова ожила.

— Вдохновение не покидает?

— Когда перед чистым листом сажусь, глаза закрываю и говорю: «Господи, помоги!». Я с ним дружна стала. Это он мою руку направляет. А я хожу свечки ставлю, молюсь. За здравие начальника колонии и главного воспитателя...

Отдельная часть творчества — животные. В кадре кот Коржик, который жил у Ирины до попадания на зону.Фото: Андрей АБРАМОВ

Добрым словом в храме Ирина поминает администрацию колонии неспроста. За решетку она попала после десятка лет пьяного угара. У нее не было никаких документов. Здесь ей не только восстановили паспорт, но даже помогли оформить пенсию, которая к моменту выхода как раз накопится на вольную жизнь.

— Деток тоже много рисуете? — продолжаем беседу.

— У нас есть дом ребенка при колонии, где малыши с мамами могут быть до трех лет. Женщины оттуда просят нарисовать их чад. Я и не отказываю, а они за это шоколадки мне дарят.

— Так можно бизнес на этом построить…

— Нет, это все для людей, какая тут прибыль? Вот выйду, хочу стать фотохудожником: пейзажи снимать, потом их отрисовывать… Может тут денежку заработаю. Хотя на плитах рисовать, думаю, выгоднее.

До зоны Ирина успела поработать чертежницей, кондуктором, продавцом.Фото: Андрей АБРАМОВ

— У вас тут на картине практически ваш коллега — Никас Сафронов.

— Он как и я звезд рисует. Очень хочу пообщаться с ним. А рядом с ним другой художник — Нико Пиросмани. Я пока его рисовала — слезами залила бумагу. Он же от голода умер, за порцию хавки отдавал свои шедевры, а сейчас они миллионы стоят…

Художники Нико Пиросмани и Никас Сафронов.

Узнаете звезд телеэкрана?

После интервью корреспондент «КП-Челябинск» подарил Ирине сувенирный карандаш из Ельцин-центра с цитатой из Конституции: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Цензура запрещается».

Корреспондент «КП — Челябинск» подарил Ирине острозаточенный карандаш, привезенный из «Ельцин-центра». На нем цитата из Конституции. Фото: пресс-службе ГУФСИН Челябинской области

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