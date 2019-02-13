Челябинская область поставила рекорд по строительству детских садов

С 2000 года в Челябинской области открыто 95 новых дошкольных образовательных учреждений

- В 2019 - 2021 годах будет построено еще 29 новых детских садов, из них 19 - в Челябинске. На строительство детских садов запланировано финансирование в размере 4,6 млрд рублей, - говорит губернатор Борис Дубровский.

Уютные спаленки есть в каждом саду.Фото: Алексей БУЛАТОВ

75 детских садиков введено в эксплуатацию

Область занимает I место в Уральском федеральном округе и входит в первую десятку регионов России. Дошкольные учреждения появились в Челябинске, Пласте и поселке Бишкиль.

Детство, детство, ты куда спешишь?Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

В 2019 году будет открыто 15 новых детских учреждений

Новые садики откроются в Калининском, Центральном, Тракторозаводском, Курчатовском районах. Ведется проектирование детского сада в микрорайоне «Академ-Риверсайд» и на Тополиной аллее.

Друзья на век!Фото: Олег УКЛАДОВ

Программа Бориса Дубровского предусматривает построить до 2021 года 14 объектов

В 2019 году будет открыт садик в Аше, в деревне Шигаево, в микрорайоне «Звездный», в деревне Малиновка, в селе Долгодеревенское.