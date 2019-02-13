Челябинский ответ бэйби-буму

Февральское солнце бьет в огромные оконные проемы красной кирпичной коробки. Пока у здания нет ни кровли, ни окон, но площадь будущей школы впечатляет: три этажа в 22 тыс. квадратных метров! Три спортзала, хореографический зал, актовый - на 400 мест, огромная столовая.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ

Школу в «Яблоневом» возводят за счет федерального, областного и городского бюджетов. 596 млн руб. - только стройка. Еще предстоит оснастить школу мебелью, лабораторным оборудованием, чтобы она отвечала всем современным требованиям.

Новострой в «Яблоневом» проинспектировал губернатор Челябинской области. Борис Дубровский прошел по светлым коридорам будущей школы, полюбовался зимним пейзажем, открывающимся из панорамных окон. К зданию подведены все коммуникации.

Школа в Чурилово очень нужна. Живут здесь в основном молодые семьи, детишек очень много. У существующей, № 116, два корпуса, и все равно она переполнена: в нынешнем году здесь будет 20 первых классов!

Потому новую школу в Чурилово торжественно откроют уже в нынешнем, 2019 году, в День знаний.

Кстати, на пришкольном участке появятся большой стадион с травмобезопасным резиновым покрытием, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тоже с резиновым покрытием.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Новостройки Чурилово нынешнего года - это еще и два детских садика. Один почти готов, второй - начинает строиться.

Детский садик на ул. Зальцмана на 250 мест - это 12 групп, одна из которых рассчитана на детей от полутора до трех лет. Весной садик примет малышей.

Детсад на ул. Конструктора Духова достроят к концу года. Здание рассчитано на 12 групп, или 220 малышей.

С вводом садиков очередь из дошколят в микрорайоне-новостройке существенно сократится. Такую задачу поставил губернатор Борис Дубровский. В электронной очереди Чурилово значится более 1,2 тыс. детей. Родители еще 830 малышей ожидают перевода в местные детсады из других садиков района.

Всего же в Чурилово появится три детсада. Третий - в центре района-новостройки.

На месте будущего детского садика. Вот кому-то повезет - в трех шагах от дома!

КСТАТИ

Мы - лучшие в УрФО!

В Челябинской области более 82% детей от года до семи лет посещают детские сады. Ребята от трех до семи лет - 100%. По планам в ближайшие три года в Челябинске появится 20 новых детских садов - в Калининском, Центральном, Тракторозаводском, Курчатовском и других районах города. Строятся садики в микрорайоне «Академ-Риверсайд» и на Тополиной аллее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

- К июлю школа будет полностью готова для получения всех лицензий. И 1 сентября школа примет детей. К открытию школы здесь появится еще и дорога, чтобы пространство вокруг было грамотно и комфортно организовано. Национальные проекты «Образование», и «Демография» нацелены на создание детских садиков и школ. Задача нам поставлена Президентом России, обеспечено финансирование реализации этих проектов. Мы в этих проектах участвуем, обеспечиваем софинансирование. У нас есть все возможности для того, чтобы решить поставленную задачу.

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