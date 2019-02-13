Егеря спасли замерзающего лосенка, просидевшего ночь в сугробе в Курганской области

Лосенок, которому и года нет, отбился от матери и попал в снежную ловушку у обочины трассы. Сугробы в этом году глубокие, снега навалило за зиму. Кроха провалился основательно и выбраться сам уже не мог. Обессиленный и напуганный он просидел в сугробе всю ночь и стал замерзать... Но на рассвете детеныша заметили автомобилисты.

НЕ МОГ ДАЖЕ ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ

История с лосенком разыгралась неподалеку от села Уральцевское в Курганской области.

— Водители сказали, лежит лосенок в кювете — мертвый. Мы поехали на место вместе с полицейскими. Подумали, что животное застрелили браконьеры. А когда подошли к нему близко, следов крови не увидели, значит, в лосенка не стреляли. Смотрим, а он ушами зашевелил, глазами захлопал — живой, — рассказал государственный инспектор управления по охране и использованию животного мира Юрий Спирин.

Егеря откопали и вытащили бедолагу. Лосенок так замерз, что даже не мог держать голову, не то, что встать на ноги. К тому же, мышцы сильно затекли. Мужики решили отвезти животное в деляну — место, где лесники рубят деревья. Здесь можно развести костер из веток.

— Он хоть и ребенок еще, но весит килограммов 100. Мы его грузили в прицеп впятером. В деляне развели большой костер, рядом положили Мишку, так мы лосенка назвали. Чтобы быстрее отогрелся, растирали тело, массировали мышцы, — вспоминает Юрий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/691601" frameborder="0"></iframe> В Зауралье спасли замерзающего лосенка.

ЕЛ ХЛЕБ С РУК

Вся спасательная операция длилась часов шесть. Только к вечеру Мишка начал потихоньку согреваться. Охотоведы поставили его на ноги, дали воды и хлеба.

— За мой 10-летний стаж я впервые увидел, как дикий зверь ест хлеб из рук человека. Как только Мишка «ожил», мы его отпустили в лес. В этом возрасте лосята еще ходят с матерью. Мать Мишки, видимо, испугалась и ушла. Но я думаю, она уже отыскала своего детеныша. Лоси живут здесь неподалеку, далеко не уходят. Но если что, мы Мишку не бросим, будем за ним присматривать и подкармливать, — говорит госинспектор.

С момента спасения Михи прошло пять дней. Пока егеря не встретили лосенка в лесу. Они верят, что мать его все-таки нашла, и они вместе утопали к себе, вглубь леса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/691602" frameborder="0"></iframe> Егеря отогрели лосенка, застрявшего в сугробе в Курганской области.

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