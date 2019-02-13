2019-02-13T17:53:44+03:00
Общество

Два рыбака нашли в Челябинской области клад шаманов

Древним артефактам 2,5 тысячи лет
Ирина ГОЛЛАЙ
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От вида птицы зависело, чью душу идол может вместить. Фото: пресс-служба ЧелГУ.От вида птицы зависело, чью душу идол может вместить. Фото: пресс-служба ЧелГУ.
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Прошлой осенью два рыбака в Кунашакском районе нашли ценный клад. Когда они копали червей на берегу одного из озер, лопата уперлась во что-то твердое. Копнули глубже — на поверхности показалась металлическая фигурка, имевшая очертания птицы. Копнули рядом, а под землей — целый склад. В тот день Максим Щипачев и Андрей Евдокимов нашли 14 древних фигурок.

Рыбаки сразу поняли, что их находка имеет историческую ценность. Какую, они разгадать не смогли и отнесли птиц ученым в Челябинский государственный университет. А те только руками всплеснули: находка не только ценная (каждая птичка на черном рынке стоит от 50 тысяч рублей), но еще и очень редкая. Найти такую — большое везение.

КАЖДОЙ ФИГУРКЕ — 2,5 ТЫСЯЧИ ЛЕТ

За зиму наши историки сделали экспертизу фигурок, провели их реставрацию. А на этой неделе — выставили находку на всеобщее обозрение в музее вуза.

Также ученые раскрыли возраст и предназначение бронзовых птиц. По их подсчетам, птиц отлили из бронзы в VII-III веков до нашей эры, то есть каждой фигурке больше 2,5 тысяч лет.

— У древнего населения Урала и Сибири птицы считались посредниками между миром живых и миром мертвых. Они сопровождали переселение душ умерших в загробный мир, — замечают ученые.

Фигуркам больше 2,5 тысяч лет. Фото: пресс-служба ЧелГУ.

Фигуркам больше 2,5 тысяч лет. Фото: пресс-служба ЧелГУ.

Фигурки, найденные под Кунашаком, по оценке экспертов, связаны с Иткульской культурой. Обычно они хранились в святилищах, где их использовали во время жертвоприношений либо в шаманских обрядах. Шаманы даже могли нашивать эти тотемы на свою одежду.

— Все птицы разные: есть орлы, ястребы, коршуны, соколы. Они могли вмещать души умерших, имевших разный возраст и статус, — говорят в вузе.

За много лет на территории Урала и Сибири удалось найти около ста таких птиц. Предназначение этих идолов все еще продолжают исследовать.

Кстати, сознательным рыбакам археологи подарили памятные подарки. А имена двух друзей теперь навечно вписаны в историю Урала и мира.

СЛЕДЫ УРАЛЬСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

В эпоху раннего железного века на территории Челябинской области находилась «древняя страна уральских металлургов»: это множество рудников, десятки городищ и укрепленных селений. Позже ее прозвали Иткульской культурой.

Осколки керамики из грота под Миассом. Фото: Владимир Юрин.

Осколки керамики из грота под Миассом. Фото: Владимир Юрин.

Находка бронзовых птиц не единственный артефакт того времени. В марте 2018 года член Русского географического общества историк-спелеолог Владимир Юрин обследовал один их гротов Чашковского хребта под Миассом и нашел обломки керамической посуды. Судя по орнаменту, большая часть из них относится к Иткульской культуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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