Отправить малыша в садик на Южном Урале можно даже в пеленках

Не каждая мама готова наслаждаться своим материнством в декрете. Есть женщины, рвущиеся на работу. Одним банально не на что жить: это матери-одиночки, студентки. Другие боятся потерять свое место на престижной должности. Для детей таких женщин министр образования Челябинской области Александр Кузнецов пообещал открыть ясли. Здесь будут присматривать за малышами от двух месяцев.

ОЧЕРЕДЕЙ НЕ БУДЕТ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

— Сейчас порядка 90 мам хотят отдать малыша в детский садик до года. В основном, это женщины из Челябинска. Также необходимость в яслях есть в Сосновском районе, в Снежинске, в Сатке, в Копейске и в Магнитогорске, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе областного минобра.

Пристальное внимание деткам в пеленках спровоцировал майский указ президента: до 2021 года местами в садиках должны быть обеспечены все малыши от нуля до трех лет. Дети с трех до семи в нашей области уже пристроены в садики поголовно.

Если вашему малышу уже три, а путевку еще не дали, требуйте распределения в городском или в районном отделе по делам образования. Место подберут даже посреди года.

ТЕПЛОЕ «ГНЕЗДЫШКО»

Кстати, кое-где ясельки есть и сегодня. По всей области садики посещают 165 малышей младше года. Передовик — город Снежинск. Ясли тут сохранили еще с советских времен, когда в город массово направляли молодых специалистов.

— Конечно, мамы тревожатся: каково будет ребенку? Мы берем малышей с шести месяцев, и все проходят долгую адаптацию. Около месяца мамы ходят в сад вместе с детьми. А когда детки привыкнут к воспитателям, няням, оставляют их на день, — рассказывает заведующая снежинским детсадом «Гнездышко» Надежда Хлебникова.

Жизнь малышей течет по идеальному расписанию. Воспитатели занимаются с ребятней физкультурой (водят за руки, учат пинать, катать мячик), читают детям потешки, стихи, включают песенки. Только памперсы не меняют: подгузники в ясельках под запретом — чтобы ребенок быстрее приучился к горшку. Да и по маме почти никто не скучает. По Трудовому кодексу, босс обязан отпускать кормящую женщину к ляльке каждые четыре часа. Многие мамы не ленятся — ходят.

— К году наши ребята уже говорят. И порой более развиты, чем домашние ребятишки. Многие хотят попасть в наши ясли, — говорит Надежда Хлебникова.

Таких групп скоро станет больше.

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