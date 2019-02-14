В Чебаркуле открыли новый детсад, но дешевое приобретение почему-то оказалось дорогим

Кратко и по делу

Жители Чебаркуля активно обсуждают судьбу детского сада в одном центре города. Оно было построено по инициативе администрации Чебаркуля, согласно требованиям жителей, выдвинутых на публичных слушаниях перед строительством нового дома в 2014 году. Требование к застройщику «Трест Уралавтострой» было вызвано дефицитом мест в детских садах Чебаркуля.

Так появилась идея открыть малогабаритный садик на 43 места, где от порога квартиры до двери группы дети добираются за 2 минуты, преодолевая 30-50 метров. Для садика был создан проект, который прошел, государственную экспертизу, Трест выполнил перепланировку.

Изначально договоренность с администрацией Чебаркуля заключалась в том, что стоимость одного места для ребенка должна быть дешевле регионального показателя. В 2017 году Трест реализовал объект из расчета 580 тысяч рублей за одно место. Отметим для сравнения: затраты на одно детское место в недавно сданных объектах региона выше этой суммы.

Застройщик передал администрации не квадратные метры, а оборудованные по современным требованиям помещения, укомплектованные «под ключ». Это теплые полы, десятки единиц сантехники, качественная отделка, шторы, горшки музыкальные инструменты, медицинское оборудование, ковры, столы, кровати, люстры, ложки и вилки.

В настоящее время садик функционирует, дети занимаются, родители довольны. Так выглядит предыстория.

Настаиваем на объективности

В прошлом году состоялась выездная проверка Контрольно-счетной палаты (КСП), которая пришла к неожиданному выводу — садик на 43 места должен стоить 8 миллионов рублей. Основанием для этого послужила оценка стоимости недвижимости в Чебаркуле. После этого администрация Чебаркуля предъявила иск на возврат суммы, превышающей расчеты КСП.

Получив документ, на предприятии с удивлением обнаружили, что для сравнительных расчетов были взяты полуподвальные помещения хозяйственного назначения, а не садики.

Цена полуподвалов в Чебаркуле и окрестностях не покрывает даже затрат на строительные материалы в новой многоэтажке.

Предприятие-застройщик не принимает эти претензии, мало того, настаивает, что этот садик обошелся управлению образования по самым выгодным в регионе ценам. А если все же не устраивает конечный продукт, верните его изготовителю!

«Не отправляйте детей в подвалы»

Именно так высказался представитель Треста Валихан Тургумбаев на своей странице в Фейсбуке. «Садик действительно продан администрации Чебаркуля за 24 940 000 млн., что из расчета на одного ребенка составляет 580 тысяч рублей. Это самое дешевое приобретение из расчета на одно место за последние 5 лет. Например: оборудовать одно место в челябинском детском саду в микрорайоне 52, стоило 765 тысяч рублей, эта же цена заложена в детском саду в микрорайоне 33, а вот челябинский детский сад, по адресу ул. Громова, 13а обошелся бюджету в 780 тысяч рублей, из расчета на одно место. А детский садик в микрорайоне «Комарово» в Миассе, который заработал в 2014 году, обошелся бюджету в 182 млн. рублей, что также составляет 758 тысяч рублей в пересчете на одно место.

Неужели в таких полуподвалах предлагается размещать детские сады?

Выводы контрольной комиссии основаны на сравнении стоимости нашего садика с тремя соседними подвальными помещениями, схожей площадью. Мне не совсем понятно, но, возможно, администрация предполагает, что детей нужно воспитывать в бетонных подвалах», — говорит Валихан Тургумбаев.

Обмен мнениями меду сторонами продолжиться, но теперь уже в рамках судебных заседаний.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В администрации Чебаркульского городского округа также прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщив, что местные власти, начиная с 2012 года, постоянно отправляли заявки и все необходимые документы на выкуп детского сада в областные ведомства.

В администрации Чебаркуля отметили, что сложившаяся сумма была обозначена независимым лицензированным экспертом-оценщиком и у них не было оснований не доверять этим цифрам. В 2017 году эта сумма была выделена и согласно федеральному законодательству (44-ФЗ), прошли торги и заключен договор купли-продажи детского сада. Детский сад был принят полностью укомплектованным.