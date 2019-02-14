В Челябинске отрылась студия новостей с ведущей-роботом

Познакомиться с роботами, освоившими «человеческие» профессии, и нейрокомпьютерными интерфейсами можно только до 24 февраля на семейном фестивале «RoboStars», который расположился в ТВК «Калибр» (левое крыло, 3 этаж).

Гостей фестиваля встречает обворожительная ведущая новостей Бритни. К слову, разработка российских ученых. Она не только привлекательна (и не устает подчеркивать этот факт), но и очень умна. Рободевушка свободно общается на 30 различных языках, а база ее знаний исчисляется терабайтами информации. Но осторожно, Бритни — дамочка с характером! Может задать неожиданный вопрос или удивить своим ответом.

Конкуренцию Бритни составляют робот-стендапер Гарик и профессор Роб Роботов. А дети останутся в восторге от робота Деревяки: он несомненный лидер по числу вызванных улыбок. Каждого ребенка, положившего ему в рот ладошку, ждет счастливое предсказание.

Робот-стендапер Гарик.

На фестивале можно ознакомиться и с основами 3D печати. Гид расскажет о нюансах «выращивания» объекта по цифровой модели и наглядно познакомит с технологией процесса. Консультанты работают в каждой выставочной зоне, они рассказывают о назначении экспонатов, особенных навыках и обучают управлять ими. Все, кто не хочет упустить из виду ни одного интересного робота, могут присоединиться к бесплатной экскурсии. Она проводится каждый час.

«RoboStars» представляет симбиоз различных технологий, обучающих и развлекательных. Неудивительно, что она вызвала широкий интерес не только у детей, но и у взрослых. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Маленькие гости фестиваля смогут не только поиграть с роботами, но и создать собственного или нарисовать 3D-игрушку в зоне мастер-классов. Взрослых привлекут зоны виртуальной и дополненной реальности, оснащенные очками и шлемами от компаний Sony, HTC и Microsoft.

Берите хорошее настроение и станьте частью фантастического мира! Возрастных ограничений нет. Все малыши до трех лет включительно посещают семейный фестиваль бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на фестиваль «RoboStars» у партнеров компании. Подробности ВКонтакте.

Пошпионить за роботами можно здесь:

robostars.ru

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