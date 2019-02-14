РМК и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве в области развития горнодобывающей отрасли региона

Президент Русской медной компании (АО «РМК») Всеволод Левин и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписали соглашение о сотрудничестве в области развития горнодобывающей отрасли региона. Церемония подписания состоялась 14 февраля 2019 года на площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2019».

Стороны договорились о развитии сотрудничества по разведке новых месторождений на территории Хабаровского края, а также реализации инвестиционных проектов в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с использованием наилучших доступных технологий и наиболее безопасных для окружающей среды решений.

Правительство региона, в том числе выразило намерение оказать РМК поддержку в реализации проекта освоения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения, расположенного в Нанайском районе Хабаровского края. В прошлом году РМК приобрела ООО «Амур Минералс», которому принадлежит лицензия на разработку Малмыжского месторождения.

Освоение Малмыжского месторождения станет одним из самых масштабных и высокотехнологичных проектов в мировой горнодобывающей отрасли. Его реализация имеет высокое значение для решения приоритетной государственной задачи по развитию Дальнего Востока России.

Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение было открыто в 2006 году. Его балансовые запасы оцениваются в 5,156 млн тонн меди и 278 тонн золота. Среднее содержание меди в руде 0,41%, золота — 0,22 г/т.

Группа РМК планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, который будет перерабатывать до 35 млн тонн руды в год. Инвестиции в проект составят порядка 115 млрд рублей.

В настоящее время на месторождении продолжается геологоразведка. К строительству горно-обогатительного комбината планируется приступить в 2021 году после завершения проектных работ и прохождения всех необходимых процедур по согласованию проекта.

Планируется, что на предприятии будет создано 1,4 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Поскольку одним из приоритетов кадровой политики РМК является развитие рынка труда территорий присутствия, предпочтение при трудоустройстве будет отдаваться местным специалистам, в том числе жителям Нанайского и Амурского районов Хабаровского края. Общий объем отчислений в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды за время работы предприятия превысит 100 млрд рублей.

Комментирует губернатор Хабаровского края Сергей Фургал: «Малмыжское месторождение — одно из крупнейших месторождений меди в России на данный момент. Этот проект может стать одним из самых масштабных в горнодобывающей отрасли в мире. Но для нас важно еще и то, что, когда к нам заходит такой инвестор, он готов не только брать, но и помогать развивать ту территорию, на которой работает. Правительство Хабаровского края открыто для таких проектов».

Комментирует президент РМК Всеволод Левин: «Сегодня активы Русской медной компании сосредоточены в основном на Урале и в Казахстане. Освоение Малмыжского месторождения станет для нас первым проектом на Дальнем Востоке. Богатые природные ресурсы и выгодное географическое положение вместе с поддержкой со стороны правительства России и руководства Хабаровского края делают этот проект для нас крайне привлекательным и перспективным. За 15 лет работы мы накопили уникальный для нашей страны опыт строительства современных, эффективных и экологически безопасных горнодобывающих предприятий. И мы готовы принести на Дальний Восток наши передовые технологии и экспертизу в области добычи и обогащения полезных ископаемых. Кроме того, РМК всегда стремится быть надежным социальным партнером для территорий присутствия, создавая благоприятные условия для социально-экономического развития местных сообществ».

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